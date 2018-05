Prefeito de Florianópolis consegue liberação de combustível para ônibus

Depois de uma negociação na manhã deste sábado, 26, com caminhoneiros que bloqueiam a SC-407, que dá acesso a base de distribuição da Petrobrás, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, manifestantes aceitaram liberar 30 mil litros de combustível para o transporte público de Florianópolis. A liberação só ocorreu após o prefeito Gean Loureiro (MDB) encaminhar mensagem de apoio ao movimento.

A liberação do combustível será suficiente para garantir o transporte até segunda-feira, 28, informou o município. O desabastecimento no transporte público da cidade é sentido desde quinta-feira. Na sexta, os ônibus circularam com horário reduzido e alguns veículos chegaram a deixar passageiros pelo caminho depois de faltar combustível.

Na mensagem encaminhada aos caminhoneiros, o prefeito Gean Loureiro diz que apoia a manifestação e fala sobre “mudança dessa posição que vem sendo tomada pelo governo federal”.

Os caminhões deixaram a base da Petrobras escoltados pela Guarda Municipal. O transporte coletivo em Florianópolis opera neste sábado, 26, com horário de domingo. A previsão para segunda é que a frota de mais de 500 veículos circule com horário de sábado.