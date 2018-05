Prefeitura de SP faz nova reunião para definir estratégias diante da greve dos caminhoneiros

SÃO PAULO - O Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de São Paulo se reúne nesta segunda-feira, 28. Além do prefeito Bruno Covas (PSDB), secretários também participam da reunião.

Daqui a pouco, um balanço da situação dos serviços na cidade deverá ser divulgado. Na reunião, secretários já discutem que há apenas combustível suficiente para garantir o Serviço Funerário até terça-feira.

Segundo balanço da SPTrans, 59% da frota de ônibus prevista para o período operava às 10 horas. O número está abaixo da estimativa divulgada por Covas no domingo, que era de 60 a 80% do total do efetivo.

A medida é necessária para garantir que a frota esteja operacional no fim da tarde e noite. Em virtude da greve nacional dos caminhoneiros, que afeta o abastecimento de combustível para o sistema municipal de transporte, as empresas estão com baixo estoque de óleo diesel. A frota de trólebus está 100% operacional.