Prêmio Desafio Estadão Cannes chega à 5ª edição

O Prêmio Desafio Estadão Cannes chega à sua 5.ª edição. Criado pelo Grupo Estado, representante oficial do Festival no Brasil, a premiação é hoje a maior em valor da publicidade brasileira e tem como objetivo estimular agências e anunciantes a pensarem o Estadão como uma plataforma multimídia, que acessa diferentes audiências em momentos diversos.

Uma das novidades é a criação da categoria Vídeo, que conta com o patrocínio da Teads, plataforma completa e global de mídia. Com isso, o prêmio terá agora cinco categorias: além da nova divisão, há a Branded Content (projetos realizados em parceria com a área de conteúdos para marcas do Estadão), Mídia do Ano (o melhor profissional da área, escolhido por meio de votação online), Criação (em que a campanha é julgada pela criatividade, pelo melhor uso da estratégia de mídia e melhor uso das plataformas Estadão) e Brief Estadão (campanha inédita sob o tema de conscientização social).

Depois de abordar a violência contra a mulher e o combate às notícias falsas, o tema do Desafio Estadão este ano será a “Conscientização sobre aceitação de refugiados”. “Buscamos sempre abordar discussões atuais. A situação dos refugiados é uma temática no mundo todo. No Brasil, em particular, vivemos a questão dos venezuelanos”, disse Flávio Pestana, diretor executivo comercial do Estadão, em evento de lançamento da premiação ontem.

Para concorrer, as campanhas precisam ter sido veiculadas entre os dias 1o de março de 2018 e 31 de dezembro de 2018 nas plataformas de mídia do Estadão ­– jornal, site, tablet, rádio, mobile, evento, e TV Estadão ­­­- e em vídeo pela Teads. Na categoria Brief Estadão, a inscrição precisa ser feita diretamente no site. O julgamento acontecerá em fevereiro de 2019 por um júri formado por 13 profissionais do mercado e jornalistas do Estadão (ver lista abaixo).

Os vencedores do prêmio, que este ano deve alcançar R$ 300 mil, receberão um troféu Ex-Libris, símbolo do jornal; passagem aérea, hospedagem e inscrição para 66.º Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade.

Conheça os jurados do Prêmio Desafio Estadão Cannes – 5ª Edição

Adriano Alarcon – DM9DDB

André Marques – WmcCann

Catia Luz – Estadão

Daniel Lopes – Estadão

Ellen Kiss – Itaú

Felix DelValle – Ogilvy

Glaucia Montanha – Y&R

Keka Morelle – Almap

Larissa Magrisso – W3Haus

Marcelo Lenhard – Hands

Monika Cerqueira – Teads

Paulo Ilha – DPZT

Renata D’Avila – Fbiz