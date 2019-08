Prêmio destaca os pilares de tendências contemporâneas

Em sua 25ª edição, o Master Imobiliário premiou 20 projetos que se destacam pela modernidade, alta tecnologia e sustentabilidade. “São trabalhos fantásticos, de residenciais de alto padrão a imóveis econômicos, incluindo hotelaria de luxo e soluções de retrofit”, diz Rodrigo Luna, presidente do Capítulo Brasileiro da Federação Internacional das Profissões Imobiliárias (Fiabci-Brasil).

Para o presidente do Sindicato da Habitação (Secovi-SP), Basilio Jafet, a edição histórica comemora “um quarto de século premiando a excelência de empresas e profissionais do setor”. Criado em 1994, o Master é uma realização do Secovi-SP e da Fiabci-Brasil.

Neste ano, São Paulo é a sede de 13 trabalhos premiados. Outros quatro são de Santo André e Osasco, na região metropolitana, Bertioga, no litoral, e São José do Rio Preto, no Interior do Estado. Três projetos – do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Nova Lima (MG) – completam o quadro de vencedores.

Jafet cita as obras de retrofit, os selos verdes para construções sustentáveis e os complexos de uso misto como “pilares das tendências modernas no setor imobiliário”. Os retrofits realizados para a Avenues World School, a Casa Melhoramentos e a nova sede do iFood agora fazem parte da galeria dos ganhadores do Master que somam 423 projetos premiados desde 1994. “A reforma atualiza imóveis antigos, que recebem automação predial e tecnologia de ponta”, enfatiza Jafet, apontando a sustentabilidade como item essencial para qualquer empreendimento.

Apoiado no tripé das questões ambiental, social e econômica, a sustentabilidade é “cada vez mais relevante”, acrescenta Luna, apontando novidades como o caso do condomínio Amadis, da Tarjab, que obteve certificação Aqua Social para imóveis econômicos. “Para o morador, traz retorno no dia a dia.”

Jafet fala do conceito de cidade compacta, destacando opções multiúso, que reúnem moradia, trabalho, comércio e lazer no mesmo local, para melhorar a qualidade de vida. Entre os projetos de uso misto, foram laureados dois que integram residências privadas aos hotéis Four Seasons e Fasano.

A HBR Realty ganhou dois troféus. Um foi com o complexo multiúso Wide São Paulo, com residencial, hotel, cinema e mall, que também premiou a Helbor e a MPD Engenharia. O segundo veio com HBR Corporate Tower, em parceria com a Toledo Ferrari, empreendimento destinado ao coworking, com escritórios flexíveis. Outro exemplo de flexibilidade é o TEK Nações Unidas, da Ak Realty e Rocontec – Rocha Construção e Tecnologia, um prédio comercial que virou hospital na zona sul de São Paulo.

A premiação hors concours, concedida pelos promotores do Master, acontece desde o ano 2000, contemplando pessoas e empresas que dão importantes contribuições para o desenvolvimento do setor. Nesta edição, o escolhido foi Hubert Gebara, que recebe a homenagem pelo conjunto de sua obra.

Com 1.200 convidados, a festa foi marcada para ontem à noite, no Clube Atlético Monte Líbano. Marisa Orth e Miguel Falabella foram escalados como mestres de cerimônia. Para os espetáculos musicais, foram chamados a atriz e bailarina Roberta Jafet, o barítono Leonardo Neiva e a cantora Anna Gelinskas. A direção artística é de Richard Luiz, responsável pelo show desde 2004. “É a maior festa do setor”, diz Jafet.

4 projetos para área social são contemplados

O Master Imobiliário premiou quatro projetos de habitação social, incluindo o condomínio Amadis, da Tarjab, com certificação Aqua Social, específica para imóvel do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV); e o complexo habitacional Júlio Prestes I, ambos em São Paulo.

Sócio fundador da RFM Construtora, José Romeu Ferraz Neto, que vai assumir a presidência da Fiabci-Brasil em 1º de setembro, considera que imóveis econômicos poderiam levar mais troféus. “O setor, na crise, foi suportado pela baixa renda”, diz. “Acho pouco quatro de 20 cases laureados porque 60% a 70% dos lançamentos são MCMV.” Segundo ele, é bacana como a sustentabilidade está permeando todos os níveis. “No alto padrão e também no MCMV.”

Divididos em duas categorias – Empreendimento e Profissional –, os prêmios Master têm como base os votos da comissão julgadora. Representadas por seus presidentes e especialistas, seis entidades integram o júri. São elas: Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança), Asbea (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura), FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), Instituto de Engenharia, e Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil).

Na categoria Empreendimento, concorrem obras residenciais, comerciais e de urbanização, completamente concluídas, o que permite sua melhor avaliação. Na Profissional, são contemplados projetos e ações como sustentabilidade, marketing, comercialização, inovações, soluções arquitetônicas e jurídicas, entre outros.

Desde sua criação, em 1994, o Master se espelha no Prix d’Excellence, entregue no Congresso Mundial da Fiabci. Neste ano, foi em Moscou, dia 30 de maio. Em 2020, será em Manila, nas Filipinas.

Só ganhadores na categoria Empreendimento podem concorrer ao Prix d’Excellence, em cuja galeria de vencedores há 17 empreendimentos brasileiros.