Prêmio Gupy Destaca abre inscrições para reconhecer as melhores práticas em RH do Brasil

As inscrições para o prêmio Gupy Destaca - 100 RHs que Inspiram já estão abertas e podem ser feitas até 2 de setembro. Podem participar empresas que contam com mais de 20 funcionários, independentemente do setor de atuação.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Gupy Destaca. Só serão aceitas inscrições do departamento que tenha função específica de administrar os recursos humanos (RH) da companhia. O período de análise e seleção dos ganhadores irá até 14 de outubro, mês em que também ocorrerá o evento presencial de premiação, em data a ser anunciada pela organização, que reunirá as empresas que se classificarem dentro do top 100.

A premiação é promovida pela Gupy, empresa líder em tecnologia para RH no Brasil, e conta com parceria da Ideafix. Na atual edição, tem ainda o apoio das empresas Creditas, Onze, Pontomais e Sami.

Além de premiar os 100 RHs com iniciativas mais inovadoras na gestão de pessoas, Guilherme Dias, CMPO e cofundador da Gupy, lembra que a premiação ajuda as empresas a posicionarem a sua área de RH como inspiração para todo o mercado.

"Na edição do prêmio Gupy Destaca 2022, queremos estimular a inovação no mercado de Recursos Humanos, e acreditamos que é por meio do reconhecimento e da inspiração que iremos ajudar o ecossistema de RH a crescer e ser cada vez mais estratégico", afirmou.

Dias ainda destacou a importância da área de RH para o êxito de uma empresa. "Mais do que nunca está claro que se trata de uma área estratégica que levará as empresas rumo ao futuro do trabalho, por isso merece conquistar cada vez mais protagonismo."

Como funciona a premiação

Para definir os cem vencedores do Gupy Destaca, os responsáveis pela premiação contam com metodologia que se baseia nos pilares atração, desenvolvimento e encantamento no cuidado com as pessoas. Esses critérios foram desenvolvidos pela parceira técnica Ideafix a partir de uma pesquisa prévia com profissionais da área para compreender o que é um RH inspirador para o mercado brasileiro.

As empresas serão avaliadas em duas etapas, após o preenchimento dos seus dados. Na primeira, os profissionais de RH das companhias participantes responderão a 41 perguntas de múltipla escolha sobre ações dentro das três categorias de avaliação do prêmio. Depois, a empresa deverá providenciar o envio de evidências que comprovem os dados apresentados.

"O prêmio Gupy Destaca nasceu inspirador. Para nós, da Ideafix, foi uma alegria construirmos juntos uma metodologia única que avalia e que se importa, de verdade, com as pessoas. Este ano, aprimoramos os métodos de avaliação das empresas participantes em comparação com a edição de 2021 para ter um prêmio cada vez melhor, que evolui junto com os avanços do mercado de RH", conclui Suzel Figueiredo, fundadora e presidente da Ideafix.