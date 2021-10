Nobel de Economia de 2021 vai para americanos David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens

O Prêmio Nobel de Economia de 2021 foi atribuído, nesta segunda-feira, 11, aos americanos David Card, Josgua D. Angrist e Guido W. Imbens.

David Card, que ganhou metade do prêmio, analisou os efeitos do salário mínimo, da imigração e da educação no mercado de trabalho. Já Joshua Angrist e Guido Imbens, que juntos receberam a outra metade do título, mostraram quais conclusões sobre causa e efeito podem ser tiradas de experimentos naturais. A estrutura desenvolvida por eles tem sido amplamente adotada por pesquisadores que trabalham com dados observacionais.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021