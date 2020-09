Premissa de reforma é não mexer com estabilidade e salários de atuais servidores, diz secretário

BRASÍLIA - O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade, afirmou nesta quinta-feira, 3, que uma das premissas da proposta de reforma administrativa é não alterar nem a estabilidade, nem os salários dos servidores atuais.

"Estamos simplesmente fazendo o que um governo democrático e capitalista faz, que é respeitar os contratos. Isso é fundamental para que a economia se equilibre. O Estado está propondo a manutenção dos contratos que já existem com os servidores e colocando uma linha de corte agora. A proposta já sinaliza aos agentes econômicos que estamos fazendo o dever de casa e propondo um novo arcabouço para a administração pública. Com isso, também sinalizamos que conseguiremos fazer investimentos no futuro, junto com setor privado", argumentou.

O secretário disse que o setor público precisa competir por "talentos" com o setor privado e considerou que os termos da reforma mantém essa atratividade aos trabalhadores. Andrade disse ainda que a proposta de reforma mantém o que haveria de bom no sistema atual, como a realização de concursos públicos e a transparência no serviço público. "Com a digitalização dos serviços, teremos ainda mais transparência sobre como são investidos os impostos", avaliou.

As despesas com pessoal do governo federal cresceram 145% nos últimos 12 anos, segundo o secretário especial adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Gleisson Rubin . Ele lembrou que 2020 é o sétimo ano consecutivo de rombos nas contas públicos.

"E temos a perspectiva de que continuaremos fechando as contas no vermelho mais seis anos, com reequilíbrio apenas em 2026 ou 2027", reforçou. "E nesse contexto temos uma situação de despesas de pessoal que apenas crescem. Não tivemos nos últimos 30 anos nenhuma situação de decréscimo nessas despesas. E em alguns Estados, a situação é igual ou pior do que no governo federal", completou.

De acordo com o secretário, a reforma administrativa tem o objetivo de tentar reduzir o engessamento do Orçamento federal, que faz com que o governo tenha condições de decidir sobre uma parcela cada vez menor das despesas. Ele apontou que as despesas obrigatórias (com o pagamento de aposentadoria, pensões e salários, por exemplo) responderão por 93,7% do orçamento de 2021.

"A participação das despesas com Previdência e com pessoal vem crescendo a cada ano. O Orçamento tem uma parcela de apenas 6,3% de despesas discricionárias (que não são obrigatórias e podem ser remanejadas) para encaixar todos os investimentos, as políticas públicas e os gastos sociais. A cada ano as demandas se tornam cada vez mais inexequíveis", explicou.

"Temos um superproblema quando os recursos do Estado não são suficientes nem para pagar a própria folha de salários. Estamos chegando perto dessa situação em alguns Estados", alertou Andrade. "Queremos acreditar que esse arcabouço que enviamos hoje ao Congresso possa ajudar os governos estaduais e as prefeituras a se ajustarem", avaliou.

Para ele, o novo regime proposto para o funcionalismo público será mais atrativo aos trabalhadores jovens. "O serviço público não tem apelo aos jovens. Os jovens hoje têm outras perspectivas e querem estar inseridos em um mundo que se move, que é maleável, e não totalmente engessado como a nossa estrutura".