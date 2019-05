Preocupação com cenário político faz dólar voltar a bater em R$ 4

Após os protestos contra cortes no orçamento da educação e várias derrotas do governo no Congresso, que exacerbam a perda de capital político do presidente Jair Bolsonaro, o mercado segue cauteloso no Brasil.

Notícias da manhã desta quinta-feira, 16, também pressionam a cotação do dólar, que chegou à máxima de R$ 4,0147 (+0,45%). Às 10h15, a moeda americana era cotada a R$ 4,0078, com alta de 0,287%.

Nos Estados Unidos, indicadores da economia vieram melhores que o esperado, como pedidos de auxílio-desemprego e o total de construções de moradias iniciadas. No Brasil, pesou a divulgação pelo IBGE de dados do mercado de trabalho nos Estados: 14 unidades da federação tiveram aumento na taxa de desemprego no primeiro trimestre.

Os investidores acompanham as declarações de parlamentares para medir o grau de desgaste do governo no Congresso e como isso pode afetar a aprovação da reforma da Previdência, além de seguir o desenrolar de denúncias contra o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

Nesta quarta-feira, 15, foi revelado que o Ministério Público do Rio identificou indícios de lavagem de dinheiro nas transações imobiliárias feitas por Flávio Bolsonaro durante seu mandato como deputado na Assembleia Legislativa fluminense (Alerj).

Segundo a promotoria, o parlamentar lucrou R$ 3,08 milhões com compra e venda de imóveis entre 2010 e 2017, quando adquiriu 19 apartamentos e salas comerciais pelo valor de R$ 9,4 milhões. Para investigadores, os valores podem ter sido "fraudados" pelo senador.

