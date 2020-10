Prepare-se para a transformação: o Novo Nissan Versa vem aí

No Brasil, quando se fala em sedan, muitas pessoas logo pensam em um “hatch pequeno com porta-malas” -- e isso não ocorre à toa, já que diversas montadoras utilizaram essa fórmula durante vários anos no mercado brasileiro. Como não havia alternativa, o jeito era se conformar com as opções existentes. Você queria um carro com visual mais atraente? Mais espaçoso? Que traga tecnologia mais moderna? Não tinha jeito, a impressão era de que as fabricantes ignoravam os consumidores.

Mas essa história, felizmente, mudou. A Nissan deu voz aos clientes e pesquisou o que eles gostariam de ter em um sedan, e o resultado poderá ser conhecido em breve, com o Novo Nissan Versa, um carro que vai fazer os consumidores mudarem seus conceitos sobre os modelos dessa categoria. O sedan foi concebido tendo como premissa três pilares: design, conforto e tecnologia.

O design desse novo carro será marcante, combinando beleza e funcionalidade. Afinal, não basta para um veículo ser bonito e pouco funcional. Além disso, não se pode esquecer que o desenho de um automóvel é fundamental para sua eficiência, já que quanto mais aerodinâmico ele for, mais econômico, menos poluente e silencioso ele pode ser.

Espaçoso e prazeroso

O conforto é a segunda premissa do Novo Nissan Versa. Mas, ao contrário do que pensam alguns, para um carro ser confortável, não basta que ele tenha espaço, é preciso que o interior do veículo seja acolhedor, e isso se consegue com um acabamento impecável, com o uso de materiais de primeira e com a oferta de itens de comodidade.

Tecnologia é o terceiro pilar do Novo Nissan Versa, e como já virou marca registrada dos veículos da fabricante, o sedan irá trazer a mais avançada tecnologia japonesa para a categoria. Mas o melhor é que, além de proporcionar ainda mais conforto e comodidade, com equipamentos que tornam a viagem mais prazerosa e agradável aos ocupantes, o novo modelo contará com os mais modernos equipamentos de segurança, que vão muito além daquilo que existe atualmente na categoria.

O Novo Nissan Versa já está sendo produzido na fábrica de Aguascalientes, no México, reconhecida mundialmente por sua alta qualidade de fabricação, com as especificações para atender as preferências do consumidor brasileiro. Detalhe: para ter certeza absoluta que o Novo Versa estará totalmente pronto para rodar no Brasil, a equipe de Pesquisa & Desenvolvimento da Nissan no Brasil conduziu diversos testes de rodagem com protótipos em todo o território nacional. Para se ter ideia, foram mais de 1 milhão de quilômetros percorridos por toda a América Latina em diversas épocas do ano.

E é claro que um automóvel tão moderno e inovador não vai poder ser comercializado seguindo as mesmas antigas fórmulas. Por isso, a Nissan também prepara uma série de novidades que vão surpreender seus clientes, seja na forma como o Novo Versa será oferecido como nos benefícios e vantagens que a fabricante irá disponibilizar.

Se você está curioso para saber mais e conhecer os detalhes do Novo Nissan Versa, não perca a apresentação que será realizada no dia 28 de outubro, a partir das 17h30, e será transmitida no canal /NissanBrasil no YouTube. Venha se surpreender com a nova referência em sedans no Brasil.

