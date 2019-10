Presidente da Cielo vira vendedor por um dia

O presidente da Cielo, Paulo Caffarelli, ao lado dos sete vice-presidentes e diretores da companhia, tiveram uma sexta-feira, dia 11, um tanto quanto diferente do habitual. Os executivos foram vendedores por um dia e acompanharam funcionários da empresa em visitas a estabelecimentos comerciais e agências bancárias. Sentiram na pele o que o esquadrão da líder do setor passa diariamente diante da quantidade de maquininhas existentes no mercado brasileiro para conquistar, reter e recuperar clientes.

Olha a onda

Batizada de Onda Azul, numa alusão à cor da Cielo, a iniciativa abrangerá mais de 450 funcionários que não são das equipes comerciais. O propósito é que os colaboradores entendam a rotina dos vendedores e reflitam sobre como, dentro de suas áreas, podem ajudá-los. Caffarelli visitou lojas do centro da cidade de São Paulo.

Atenção, atenção

As empresas estão melhorando sua eficiência na hora de enviar e-mail marketing, estratégia essa que já dá resultados. Pesquisa “The State of E-mail Marketing”, produzida pela Return Path by Validity em parceria com a Demand Metric, mostrou que quase 40% dos entrevistados acreditam que a efetividade do e-mail marketing está crescendo. O desafio é grande. O principal deles é a elevada competição por atenção na caixa de entrada. A pesquisa foi realizada entre junho e julho de 2019 com 293 respondentes.

Eficiência

Os programas do GPA que oferecem descontos a consumidores já geraram uma economia de mais de R$ 350 milhões, equivalente a 20 prêmios da Mega Sena ou mais de 10 mil carros populares, desde que a iniciativa foi lançada, há dois anos. Por mês, são cerca de R$ 15 milhões em descontos concedidos pelas redes do grupo - Extra e Pão de Açúcar.