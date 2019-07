Presidente da Comissão da Previdência na Câmara diz que leitura do relator será às 16h desta terça

BRASÍLIA - O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PL-AM), disse que a sessão do colegiado para a leitura do voto complementar do relator, Samuel Moreira (PSDB-SP), terá início às 16 horas desta terça-feira, 2. Nesta manhã, a sessão também foi formalmente agendada no sistema da Câmara.

A expectativa inicial era de que a Comissão começasse os trabalhos desta terça mais cedo. No entanto, os parlamentares ainda aguardam o desfecho de reunião que ocorre nesta manhã entre os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com governadores. Eles ainda tentam fechar um acordo em prol da inclusão de Estados e municípios na reforma.

Há lideranças que trabalham para empurrar a votação na Comissão Especial para a semana que vem, o que impossibilitaria o cumprimento do calendário do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que prometeu votar a reforma na Casa antes do recesso, previsto para começar em 18 de julho.