Presidente da Vale diz que quer acelerar acordos para reparar tragédia

BRASÍLIA - A mineradora Vale quer realizar logo o pagamento de indenização às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho (MG), com o objetivo de minorar o sofrimento dos atingidos e familiares, disse nesta quinta-feira, 31, o diretor-presidente da empresa, Fábio Schvartsman, após encontro com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

"A nossa intenção foi basicamente revelar a ela (Raquel Dodge) a nossa intenção de acelerar ao máximo o processo de indenização e de atendimento às consequências do desastre”, declarou Fábio Schvartsman a jornalistas.

“Para tanto, nós estamos preparados para abdicar de ações judiciais, nós queremos fazer acordos extrajudiciais, e nós estamos buscando assinar com a maior celeridade possível um acordo com as autoridades do Estado de Minas Gerais que permita que a Vale comece imediatamente a fazer frente a esse processo indenizatório”, acrescentou.

Ao ser questionado, ele ainda disse não haver motivos para temer a prisão de executivos da empresa devido ao desastre, que matou pelo menos cerca de uma centena de pessoas.