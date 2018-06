Presidente do BC diz que política monetária não será usada para controlar o câmbio

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reafirmou nesta sexta-feira, 8, que a política monetária não será usada para controlar a taxa de câmbio. O comentário, que já havia sido feito por Goldfajn na noite de ontem, durante coletiva de imprensa, surge após avaliações no mercado financeiro de que o BC poderia elevar a Selic (a taxa básica de juros) para conter a escolada do dólar ante o real. Alguns países emergentes, como a Argentina, adotaram essa estratégia recentemente.

"O regime é de câmbio flutuante, e tem sido nossa primeira linha de defesa", disse Goldfajn. "A política monetária é separada da política cambial. Não há relação mecânica entre as duas", acrescentou.

Conforme o presidente do BC, a política monetária "olha para projeções e expectativas de inflação e seu balanço de riscos e não será usada para controlar a taxa de câmbio". Ao mesmo tempo, Goldfajn reiterou que as decisões do Copom são sempre tomadas a cada reunião, o que ocorre a cada 45 dias.