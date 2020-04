Presidente do BC fala sobre medidas econômicas na crise do coronavírus na série Estadão Live Talks

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, será o segundo convidado da série Estadão Live Talks. Nesta segunda-feira, 20, às 17 horas, ele participa de uma conversa ao vivo onde vai responder sobre as medidas tomadas pelo BC para combater os efeitos econômicos da pandemia da covid-19.

Campos Neto responderá a perguntas do colunista do Estadão Celso Ming, da jornalista e colunista Adriana Fernandes e da economista Zeina Latif, também colunista do jornal.

