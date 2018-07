Presidente do BC terá reunião com representantes da CGU e da Caixa

BRASÍLIA - O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se na tarde da próxima segunda-feira, 22, com o diretor de Auditoria de Políticas Econômicas e de Produção do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), Guilherme Mascarenhas Gonçalves, com o secretário-federal de Controle Interno da CGU, Antonio Carlos Bezerra Leonel, com o secretário executivo substituto do Ministério da Fazenda, Daniel Alves, com o secretário do Tesouro Nacional substituto, Otávio Laderia, e com executivos da Caixa Econômica Federal.

Os diretores de Organização do Sistema Financeiro do BC, Sidnei Corrêa Marques, de Relacionamento Institucional, Isaac Sidney, e o procurador-geral do BC, Cristiano Cozer, também participam deste encontro, que ocorre na sede do Banco Central.

A reunião envolvendo a CGU e a Caixa acontece menos de uma semana após o presidente Michel Temer pedir o afastamento de quatro vice-presidentes da instituição financeira por recomendação do próprio Banco Central e, também, do Ministério Público Federal (MPF).

Investidores. No Rio de Janeiro, o diretor de Política Econômica, Carlos Viana de Carvalho, tem pela manhã de segunda-feira reunião com representantes da Kondor Investimentos. Depois, encontra-se com representantes da Jardim Botânico Investimentos. À tarde, Viana recebe representantes da Modal Asset e, na sequência, analistas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV).

Em São Paulo, o diretor de Política Monetária, Reinaldo Le Grazie, visita à tarde a Cielo e encontra-se com o presidente da empresa, Eduardo Gouveia. O diretor de Regulação do BC, Otavio Ribeiro Damaso, também participa do encontro. Depois, Damaso tem reunião com Osmar Roncolato, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Leasing (Abel), no escritório do BC em São Paulo.

