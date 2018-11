Presidente do Senado sinaliza brecha para votar reforma da Previdência

BRASÍLIA - Antes resistente à votação da reforma da Previdência, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), sinalizou na noite desta terça-feira, 13, que há brechas para que a proposta ande no Congresso ainda este ano. A mudança de postura foi verbalizada logo após o senador ter recebido na residência oficial do Senado o futuro ministro da Economia do próximo governo, Paulo Guedes.

Eunício afirmou que o presidente Michel Temer poderia suspender a intervenção federal no Rio de Janeiro, liberando o Congresso para analisar a reforma. Pelas regras atuais, uma proposta que altere a Constituição Federal não pode ser analisada pelos parlamentares enquanto uma intervenção estiver em vigor em algum estado do País. O senador disse ainda que se compromete a alterar a regra "no mesmo dia", caso Temer decida pela suspensão da intervenção.

"Da nossa parte, não há nenhuma indisposição, nenhum interesse de atrapalhar o governo. Pelo contrário, atrapalhar o governo, é atrapalhar o Brasil e nós queremos que o Brasil avance", disse ao deixar a residência do Senado após o encontro.

Eunício, no entanto, se mostrava resistente ao avanço da reforma da Previdência que está no Congresso e que foi enviada por Temer. Na semana passada, ele chegou a dizer que uma reforma nesse sentido deveria ser encaminhada ao Congresso pelo presidente eleito e pela sua equipe e afirmou que era preciso ter paciência e tranquilidade.

Questionado sobre se Temer poderia suspender a intervenção e voltar a decretá-la logo após a mudança nas regras de tramitação de PECs, Eunício afirmou apenas que cabe ao presidente e ao governo do Rio de Janeiro avaliarem a questão. "Mas na minha avaliação, acho que a intervenção já surtiu o efeito que deveria ter", afirmou. O senador, no entanto, avaliou que a edição de uma nova intervenção poderia ser votada com rapidez pelo Congresso.

Medidas econômicas na mesa

Os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e do Planejamento, Esteves Colnago, também participaram do encontro. Segundo Eunício, eles informaram que Temer deverá editar duas medidas provisórias relacionadas à economia nos próximos dias. Os textos já atendem a interesses do futuro governo de Jair Bolsonaro, segundo Eunício.

"Eu fiz questão de pedir aos ministros que, queria ouvir da boca do próprio ministro Paulo Guedes que ele tinha aquiescência de que essas medidas poderiam ser encaminhadas ao Congresso", disse. O senador não deu detalhes do conteúdo das medidas.