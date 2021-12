IPCA-15, a prévia da inflação, fecha o ano no maior patamar desde 2015

RIO - A prévia da inflação oficial no País subiu 0,78% em dezembro e fechou 2021 em 10,42%, maior acumulado no ano desde 2015, de acordo com os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgados nestaÍndice quinta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado geral do IPCA-15 em dezembro foi decorrente de aumentos de preços em todas as 11 regiões pesquisadas. A alta mais branda ocorreu na região metropolitana de Belém (0,32%), enquanto a maior variação foi registrada na região metropolitana de Salvador (1,13%).

O resultado de dezembro ficou abaixo da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultadas pelo Projeções Broadcast, de 0,82%, no intervalo que ia de 0,67% a 0,96%.

Gasolina e energia puxam alta

O encarecimento de apenas dois itens na cesta de consumo das famílias em 2021 foi responsável por mais de um terço do IPCA-15. A gasolina e a energia elétrica mais caras deram uma contribuição de 3,62 pontos percentuais para a taxa de 10,42% registrada em 2021.

A gasolina subiu 49,59% em 2021, item de maior impacto no IPCA-15, 2,42 pontos percentuais. A energia elétrica aumentou 27,34%, segundo maior impacto, 1,20 ponto percentual. O automóvel novo subiu 15,20%, impacto de 0,45 ponto percentual, seguido por etanol, com alta de 63,28% e impacto de 0,42 ponto porcentual, e gás de botição, com elevação de 38,07% e impacto de 0,41 ponto percentual.

O maior impacto (0,50 ponto porcentual) e a maior variação (2,31%) no IPCA-15 vieram do setor de transportes, que encerrou o ano com alta acumulada de 21,35%. Na sequência, vieram habitação (0,90%) e alimentação e bebidas (0,35%), que contribuíram com 0,15 e 0,07 ponto porcentual, respectivamente. Os demais grupos ficaram entre o 0,15% de Comunicação e o 1,19% de artigos de residência. Apenas saúde e cuidados pessoais (-0,73%) e educação (0,00%) não registraram aumento no mês.

Dados não divulgados

Uma alteração no sistema de armazenamento de dados do IBGE impediu a divulgação de informações desagregadas do IPCA-15 referentes ao ano de 2021. O site passa por instabilidade desde sexta-feira, 17, quando começou uma manutenção programada que deveria ter terminado na segunda-feira, 20.

A questão impediu a disseminação das informações do IPCA-15 para o acumulado no ano de 2021 nas localidades investigadas. Também deixaram de ser divulgados os pesos dos subitens nos resultados originais e a analise do resultado mensal por localidade.