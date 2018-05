'Prévia' da inflação sobe 0,14% em maio, mostra IBGE

RIO - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), conhecido como prévia da inflação oficial do governo, registrou em maio alta de 0,14%, após ter avançado 0,21% em abril, informou nesta quarta-feira, 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa foi a menor taxa para um mês de maio desde o ano 2000, quando o índice registrou 0,09%.

Com o resultado, o IPCA-15 acumulou um aumento de 1,23% no ano. Nos 12 meses encerrados em maio, o indicador ficou em 2,70%. A variação no mês veio abaixo das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que iam de 0,20% a 0,47%, com mediana de 0,27%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, Alimentação e bebidas (-0,05%), Artigos de residência (-0,11%) e Transportes (-0,35%) apresentaram deflação de abril para maio. Já os demais grupos registraram aumento nos preços.