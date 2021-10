Prévia da inflação sobe mais que o esperado e reforça expectativa de alta de 1,5 ponto na Selic

Sob impacto da energia elétrica e dos combustíveis, o IPCA-15, prévia da inflação oficial, subiu 1,20% em outubro, o pior para o mês desde 1995, e já chega a 10,34% no acumulado em 12 meses. O resultado ficou próximo do teto das estimativas de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que iam de alta de 0,83% a 1,25%, e acima da mediana, de avanço de 1%, e mexeu com as expectativas para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, sobre a taxa básica de juros, reforçando a previsão de aumento de 1,5 ponto porcentual da Selic na quarta-feira, 27.

Apesar de avaliar que outubro deve ter sido o pico de alta do IPCA-15, o estrategista-chefe do Banco Mizuho do Brasil, Luciano Rostagno, acredita que os preços ainda continuarão bem pressionados. "As preocupações fiscais devem inibir desaceleração mais rápida do IPCA-15", diz o economista, citando a desvalorização do real como reflexo desse cenário fiscal mais adverso, em que o governo tenta fazer mudanças nas regras do teto de gastos.

"Consequentemente, o BC vai ter que subir mais os juros para ancorar as expectativas de inflação. E provavelmente a gente deve ter Selic voltando para dois dígitos no começo do ano que vem", afirma Rostagno.

"O câmbio também veio com mudança significativa para o fim do ano, justamente como reflexo do aumento do risco fiscal, que puxa a inflação, força o BC a ser mais agressivo e reduz o crescimento. Diria que não haveria momento pior fazer mudança teto de gastos. Temos problema de inflação sério e ha uma guinada populista na política fiscal", critica.

Nesse cenário, ele vê a possibilidade de alta de pelo menos 1,50 ponto porcentual na Selic na quarta-feira, para 7,75% ao ano, podendo até chegar a 2 pontos de aumento.

O Goldman Sachs também elevou sua projeção de aumento de 1,5 ponto porcentual na taxa básica de juros depois do IPCA-15 de outubro acima do esperado. Quatro dias atrás, o banco havia passado a esperar alta de 1,25 ponto.

"Pressões significativas de custos, inflação de serviços crescente, risco político e fiscal persistente e uma generalização de efeitos de segunda ordem e de forças inerciais agora estão contaminando a perspectiva de inflação em 2022", escreve o economista do Goldman Sachs Alberto Ramos em relatório. "Além disso, os recentes desenvolvimentos fiscais, deterioração das expectativas de inflação e crescentes prêmios de risco fiscal deterioraram o balanço de riscos para a inflação."

A Rio Bravo Investimentos fez a mesma alteração na sua projeção para a Selic - de alta de 1,25 para 1,5 ponto na taxa. “O Banco Central vai ter que ser mais tempestivo na alta dos juros. Os indicadores mais pesados, alimentação, habitação, transportes e vestuário, vieram acima do esperado. Mas o pior foram as partes de serviços e núcleos”, diz o economista João Leal. “É uma pressão em aberturas mais persistentes, e traz perspectiva de que a inflação fique mais alta por um período mais longo.”

Diante da surpresa no resultado parcial do mês, a expectativa para o IPCA fechado de outubro deve subir de 0,90% para cerca de 1,10%. A projeção para a inflação de 2021, de 9,00%, ficará mais próxima de 9,50%, acrescenta o economista. “O aumento recente de combustíveis já estava na conta, mas novos reajustes ainda devem acontecer, por depreciação no câmbio e alta do petróleo. Existe uma defasagem nos preços”, explica.

O BV acredita que a Selic fechar o período em 10%, com duas elevações consecutivas de 1,5 ponto porcentual e outra de 0,75 ponto - a estimativa anterior era de 9,0%. "Para conter a deterioração das expectativas de inflação nesse ambiente e manter a inflação próxima da meta em 2022, é provável que o BC deverá entregar um ajuste maior e mais rápido da Selic", afirma relatório da instituição.

Com o aumento das incertezas no País e o impacto da taxa Selic marginalmente mais alta durante o ano, o BV também alterou sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2022. A estimativa passou de alta de 1,5% para 1,3%. Conforme explica a nota, grande parte desse crescimento deve ser sustentado pela expansão global por meio do setor exportador. "Com juros maiores e crescimento menor, a projeção para o IPCA segue inalterada em 3,8% para 2022", cita, acrescentando ainda que a estimativa para o PIB em 2021 permanece em aumento de 5,0%. Por ora, também, a expectativa para o IPCA fechado deste ano continua em 8,80%.

A ASA Investments espera um aumento até mais forte na Selic na reunião desta quarta, de 2 pontos porcentuais, de 6,25% para 8,25%, seguido de outro aumento da mesma magnitude, para 10,25%, em dezembro. Nas reuniões de fevereiro e março de 2022, as expectativas são de avanço de 1,00 ponto e 0,75 ponto, respectivamente, levando a Selic a 12%. Seria o patamar mais alto da taxa desde o início de abril de 2017.

“Não é só o (cenário) fiscal, em paralelo estamos perdendo a inflação em velocidade bem superior ao que imaginávamos. Dado o contexto, entendemos ser difícil o BC não aumentar em 2,00 pontos”, diz o economista-chefe da ASA, Gustavo Ribeiro.

Ele afirma que, além de mais alto do que o previsto, o IPCA-15 de outubro mostrou uma composição bastante negativa. Depois do resultado, a ASA Investments elevou a projeção para a inflação oficial este ano de 9,2% para 9,5% “Estamos em um contexto horrível, de baixa visibilidade do fiscal e consistentes surpresas altistas na inflação. O trabalho do BC está difícil.” / CÍCERO COTRIM, LUCIANA XAVIER, GUILHERME BIANCHINI, MARIA REGINA SILVA E THAÍS BARCELLOS