Prévia da inflação tem alta de 0,93% em março, maior resultado para o mês desde 2015

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), uma prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,93% em março ante 0,48% em fevereiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) neste quinta-feira, 25. É o maior resultado para um mês de março desde 2015, quando o índice foi de 1,24%. Em março de 2020, a taxa foi de 0,02%. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 2,21%, na maior taxa para um primeiro trimestre desde 2016, quando foi de 2,79%. No acumulado dos últimos 12 meses, o avanço chega a 5,52%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, oito tiveram aumento em março. O maior impacto, respondendo por 0,76 ponto porcentual do total, e a maior alta (3,79%) vieram dos transportes, que aceleraram em relação a fevereiro (1,11%), sobretudo em decorrência do aumento nos preços dos combustíveis (11,63%).

O maior impacto individual no índice do mês, respondendo por 0,56 ponto porcentual, foi da gasolina, que subiu 11,18%, no nono mês seguido de alta. Também houve aumento no etanol (16,38%), no óleo diesel (10,66%) e no gás veicular (0,39%).

Automóveis novos (0,99%), automóveis usados (0,30%) e seguro voluntário de veículo (2,57%) também contribuíram para a alta no grupo.

O segundo maior impacto do IPCA-15 de março foi do grupo habitação, com alta de 0,71% e contribuição de 0,11 ponto porcentual no resultado do mês. Destaque para o gás de botijão, que aumentou 4,60%, no décimo mês consecutivo de alta. Gás encanado (2,52%) e taxa de água e esgoto (0,68%) aceleraram em relação a fevereiro, quando registraram 1,19% e 0,45%, respectivamente.

O grupo de alimentação e bebidas variou 0,12%, desacelerando em relação a fevereiro (0,56%). Os alimentos para consumo no domicílio caíram 0,03% após sete meses consecutivos de alta, sobretudo por conta das quedas nos preços do tomate (-17,50%), da batata-inglesa (-16,20%), do leite longa vida (-4,50%) e do arroz (-1,65%). No lado das altas, as carnes aumentaram 1,72%.

A alimentação fora do domicílio desacelerou em comparação com o mês anterior, registrando 0,49% em março frente 0,56% de fevereiro.

O único grupo que teve queda no IPCA-15 de março foi educação, que caiu 0,51% após alta de 2,39% em fevereiro.