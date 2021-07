Após reação em abril, atividade econômica volta a recuar sob efeito da 2ª onda de covid-19

BRASÍLIA - Os efeitos da segunda onda da pandemia de covid-19 seguem sendo sentidos na economia brasileira. Dados divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Banco Central mostram que seu Índice de Atividade (IBC-Br) recuou 0,43% em maio, após ter subido 0,85% em abril. Os porcentuais já estão livres da influência sazonal, o que permite a comparação entre meses diferentes.

Conhecido como uma espécie de “prévia do BC para o PIB”, o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. O indicador, que havia despencado em março e abril do ano passado, durante a primeira onda de covid-19, apresentou altas de maio de 2020 a fevereiro de 2021, até que surgiu a segunda onda.

Em meio a um novo movimento de fechamento do comércio e de restrição à circulação de pessoas em várias regiões do País, a atividade econômica cedeu 2,01% em março. No mês de abril, no entanto, o IBC-Br apresentou reação, ao subir 0,85%. A equipe econômica comemorou quando o resultado foi divulgado, em junho.

O dado divulgado nesta quarta, no entanto, sugere que a segunda onda da pandemia ainda afetava a atividade econômica, pelo menos em maio. A queda de 0,43% do IBC-Br ficou bem abaixo do resultado que esperava a maior parte do mercado financeiro, com maioria apostando em alta de 1,05%.

"Até as 9 horas da manhã de hoje (horário de divulgação do IBC-Br), nós tínhamos a leitura de que poderia ter um viés de alta na nossa projeção de crescimento de 0,3% do PIB do segundo trimestre, estávamos avaliando a hipótese de elevar. Agora, parece que a atividade está mais próxima desse 0,3%, ou talvez um pouco menos, a depender dos indicadores de junho", afirmou o economista da Pezco Helcio Takeda.

"Acho que o IBC-Br mais fraco não necessariamente muda o viés do ano, mas, pelo menos para o segundo trimestre, até conhecermos os dados de junho, deu uma contida no otimismo. O que eu imagino é que tanto as expectativas de crescimento, quanto as de inflação, se acomodem no patamar atual", disse.

Para o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, a decepção pode ser explicada por uma certa devolução do forte desempenho no primeiro trimestre da agropecuária (5,20%). Segundo ele, que safras importantes têm tido problemas devido ao clima seco, como de milho, café e algodão, e devem continuar até o fim do terceiro trimestre.

“No segundo trimestre, talvez a agricultura seja o elemento surpresa negativo, em contraposição a outros segmentos que estão indo bem. Parece contradição, porque os preços estão altos devido à excessiva liquidez mundial e à demanda, mas tem um problema de oferta no Brasil pegando algumas safras”, afirmou.

Para 2021, a MB projeta alta de 4,7% do PIB, ainda preocupada com os riscos em torno da agricultura e também com a crise hídrica no segundo semestre. " O dado do IBC-Br de maio arrefece um pouco o cenário muito otimista para a atividade este ano. Devemos ter um segundo semestre difícil, com questões políticas, como a CPI da Covid, e a crise hídrica ainda deve ter peso na atividade. O crescimento do ano deve ser bom, deve conseguir reverter a queda do ano passado, mas é difícil uma expansão de 5,5% a 6%.”

Em comunicações recentes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e diretores da instituição têm afirmado que, para o segundo semestre, com o avanço da vacinação, a expectativa é de recuperação mais acelerada da economia. A equipe econômica tem colocado a vacinação como o principal fator para a retomada.

A vacinação no Brasil, no entanto, ainda é um desafio. Dados divulgados ontem pelo consórcio de imprensa mostram que, até o momento, 28.720.092 pessoas receberam as duas doses de vacina, o que representa 13,6% da população. A este número, somam-se mais 2.730.686 pessoas vacinadas com a Janssen, que tem dose única.

Acumulado

O IBC-Br acumulou alta de 6,60% no ano até maio, informou o Banco Central. O porcentual diz respeito à série sem ajustes sazonais. Pela mesma série, o IBC-Br apresenta alta de 1,07% nos 12 meses encerrados em maio.

Nesta quarta, o Ministério da Economia revisou de 3,5% para 5,3% sua estimativa para o crescimento do PIB este ano. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2021 é de alta de 4,6%. No Relatório de Mercado Focus divulgado pelo BC na última segunda-feira, a projeção é de alta de 5,26% para o PIB em 2021. O Focus reúne as estimativas dos economistas do mercado financeiro. /COLABORARAM CÍCERO COTRIM E THAÍS BARCELLOS