'Prévia' do PIB do BC registra alta de 0,24% em janeiro

BRASÍLIA - O nível de atividade da economia brasileira iniciou o ano de 2020 com crescimento de 0,24% na comparação com dezembro do ano passado. É o que indica o resultado de janeiro do Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), divulgado nesta quinta-feira, 26, pelo Banco Central (BC).

O indicador é considerado uma "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia.

O resultado foi calculado após ajuste sazonal (uma espécie de "compensação" para comparar períodos diferentes).

Na comparação com janeiro do ano passado, o índice de atividade apresentou crescimento de 0,69%, segundo informações do Banco Central.

Esse resultado ainda não capta os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia mundial e brasileira, que começaram a ser sentidos com mais intensidade a partir do mês de março.

Também nesta quinta-feira, o BC revisou sua projeção para a economia brasileira em 2020 e passou a projetar estabilidade para o nível de atividade, ou seja, sem alta nem queda do PIB.

De acordo com o BC, o resultado de janeiro representa um retomada do crescimento após dois meses de retração do nível de atividade.

Em novembro e dezembro, respectivamente, contra os meses anteriores, houve queda de 0,10% e de 0,38% na prévia mensal do PIB do BC.

Ainda de acordo com a instituição, foi registrada uma alta de 0,86% no IBC-Br em 12 meses até janeiro de 2020. Esse valor foi calculado sem ajuste sazonal, pois considera períodos iguais.

O IBC-Br foi criado para tentar antecipar o resultado do PIB, que é divulgado pelo IBGE. Os resultados do IBC-Br, porém, nem sempre mostraram proximidade com os dados oficiais do PIB.

O cálculo dos dois têm diferenças. O índice do BC incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos.