IPCA-15 de março é o maior para o mês desde 2015

RIO - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial do país, registrou alta de 0,95% em março, após ter avançado 0,99% em fevereiro, informou nesta sexta-feira, 25, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta é a maior para o mês desde 2015, quando ficou em 1,24%.

O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta de 0,72% a 1,07%, mas superou a mediana das estimativas, que apontava alta de 0,86%.

Com o resultado anunciado nesta sexta, o IPCA-15 acumulou um aumento de 2,54% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 10,79%. As projeções iam de avanço de 10,53% a 10,90%, com mediana de 10,69%.

Cenoura puxa alta nos alimentos

Os gastos das famílias com alimentação e bebidas passaram de uma alta de 1,20% em fevereiro para um aumento de 1,95% em março. O grupo Alimentação e Bebidas deu uma contribuição de 0,40 ponto porcentual para a taxa de 0,95% do IPCA-15 deste mês.

Alimentação no domicílio saiu de uma elevação de 1,49% em fevereiro para um avanço de 2,51% em março. As principais pressões partiram dos aumentos nos preços de cenoura (45,65%), tomate (15,46%) e frutas (6,34%). Houve ainda altas expressivas em batata inglesa (11,81%), ovo de galinha (6,53%) e leite longa vida (3,41%). Por outro lado, frango em pedaços ficou 1,82% mais barato, depois de já ter recuado em fevereiro (-1,31%).

Alimentação fora do domicílio passou de uma alta de 0,45% em fevereiro para 0,52% em março. Lanche fora de casa subiu 0,92%, enquanto refeição aumentou 0,25% em março.