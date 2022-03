'Prévia' do PIB recua 0,99% em janeiro ante dezembro

O Banco Central informou nesta quinta-feira, 17, que seu Índice de Atividade (IBC-Br) recuou 0,99% em janeiro deste ano ante dezembro de 2021. No trimestre encerrado em janeiro, o IBC-Br teve alta de 0,19% na comparação com os três meses anteriores.

Conhecido como uma espécie de “prévia do BC para o Produto Interno Bruto (PIB)”, o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Os resultados do IBC-Br nem sempre mostraram proximidade com os dados oficiais do IBGE. O cálculo dos dois é um pouco diferente – o indicador do BC incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos, mas não considera o lado da demanda (incorporado no cálculo do PIB do IBGE).