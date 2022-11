Previdência privada ajuda a garantir uma aposentadoria mais tranquila

Ter uma aposentadoria tranquila é o desejo da maioria dos brasileiros. No entanto, pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) mostra que apenas 19% dos entrevistados estão fazendo uma reserva para a aposentadoria para chegar sossegados à velhice. O fato é que pensar no futuro deveria ser trivial, mas não é o que acontece na prática. Nosso cérebro está sempre nos sabotando, fazendo com que a gente antecipe tudo o que é prazeroso e postergue o que é dolorido, e o ato de investir não foge à regra. Apesar disso, o importante é o trabalhador começar, a guardar recursos. Quanto mais cedo a pessoa começa, menos ela vai ter que despender mensalmente. “Mas nunca é tarde para começar”, afirma Tatiana Belizario, gerente de Produtos de Investimento do Itaú.

Neste sentido, a previdência privada aparece como uma grande aliada quando o assunto é aposentadoria, e o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) pode garantir ainda isenção fiscal para o investidor. O PGBL é o mais indicado para quem faz a declaração completa do Imposto de Renda (IR) e contribui com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Essa modalidade permite deduzir até 12% da base de cálculo do imposto da declaração anual.

“A boa notícia é que ainda dá tempo de começar a investir e garantir a dedução este ano”, explica Tatiana. Para isso, o investidor precisa fazer o investimento até o fim de dezembro. “Se investir até 12% da renda bruta tributável, o valor é descontado da base de cálculo do IR. Essa economia de imposto é muito relevante”, diz a especialista ao citar que, em uma renda tributável anual de R$ 100 mil no ano, a economia pode ser de até R$ 3.300 de imposto. “É muito vantajoso para quem faz de forma completa.”

A outra opção dentro dos planos de previdência privada é o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), mais recomendado para quem é isento de IR, faz declaração simplificada e não contribui para o INSS.

Além da vantagem fiscal nos planos PGBL, a previdência privada, diferentemente de alguns fundos de investimento, não tem a cobrança do chamado come-cotas (que é a antecipação do IR), o que amplia sua margem de rentabilidade.

Outro ponto importante é a possibilidade da portabilidade do plano de previdência. “Dá pra trazer o plano de uma instituição para outra, sem a incidência do IR ou taxas”, diz. “Além disso, é um investimento que pode ser usado na estratégia de transferência de sucessão. O titular indica os beneficiários e, em caso de morte, o valor é transferido para os herdeiros sem a necessidade de um inventário”, explica Tatiana.

Com o intuito de ajudar os brasileiros a fazerem uma reserva financeira pensando no futuro, o Itaú Unibanco conta com 127 produtos na prateleira de previdência. Só neste ano, o banco lançou 46 produtos. “Nos últimos anos, fizemos um investimento grande em ampliar portfólio para atender aos diversos perfis de clientes”, diz Tatiana. “Aliado a isso, não cobramos nenhuma taxa de carregamento para entrada ou saída do plano de previdência”, comenta.

Especialista cria guia que auxilia a velhice

Definir o valor e quando começar a poupar para o futuro não é tarefa fácil. Para ajudar aqueles que estão buscando investir para a aposentadoria, mas não sabem quanto deveriam poupar, Martin Iglesias, especialista líder em investimentos e alocação de ativos do Itaú, criou uma metodologia do quanto poupar para cada fase da vida: aos 35 anos, por exemplo, você deveria ter acumulado o valor equivalente a 1 ano do seu salário anual. Aos 45 anos, o valor já passa para 3 anos da sua renda anual, e assim por diante, até os 65 anos (confira acima quanto você deve poupar em cada fase da vida).

O método também ajuda a saber o quanto guardar do seu salário para garantir uma aposentadoria tranquila. Se você tem entre 25 e 40 anos, deve poupar o equivalente à sua idade menos 15. Por exemplo, se você tem 27 anos, deve guardar 12% da sua renda (27 – 15 = 12).

“O 1-3-6-9 é apenas um guia, o importante é guardar uma quantia mensal e começar o quanto antes. A aplicação programada mensal em previdência é outra ferramenta que pode ajudar, já que aplica o valor que você quer investir por mês automaticamente, todos os meses”, aconselha Tatiana.