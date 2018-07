Previsão de IPCA no ano aproxima-se de centro da meta

O mercado financeiro elevou seus prognósticos para a inflação do Brasil em 2008 e em 2009, colocando a taxa prevista para este ano próxima ao centro da meta, segundo relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira, 28. A previsão para a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano aumentou de 4,37% na semana passada para 4,45% nesta. O prognóstico para 2009 passou de 4,15 para 4,20%. O centro da meta perseguido pelo governo para ambos os anos é de 4,5%. A estimativa para a taxa básica de juros no País, a Selic (atualmente em 11,25% ao ano) no final de 2008 foi mantida em 11,25%, o que significa que o mercado descarta mudanças nos juros no ano. Para 2009, a projeção aumentou de 10% para 10,25%. O prognóstico para o crescimento econômico neste ano permaneceu em 4,50%, enquanto para 2009 foi ajustado de 4,03% na semana passada para 4% agora.