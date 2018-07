Príncipe saudita investidor do Citi perdeu US$ 4 bi O príncipe saudita bilionário Alwaleed bin Talal, que investe no Citigroup, perdeu US$ 4 bilhões de seu patrimônio líquido no último ano, segundo informação da revista Arabian Business. Mesmo com a perda, ele permanece como o árabe mais rico do mundo, de acordo com ranking da revista divulgado neste domingo. A revista disse que o patrimônio do príncipe valia US$ 17,08 bilhões em 2 de dezembro. O valor foi calculado com base na revisão direta das participações do príncipe e por meio de um encontro com o homem chamado de "Warren Buffet árabe". Uma autoridade da empresa de investimento do príncipe, a Kingdom Holding, não estava disponível para comentar a notícia.