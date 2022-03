Privatização da Eletrobras: área técnica do TCU deve concluir 2ª etapa da análise em dez dias

BRASÍLIA - A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) espera concluir a análise da segunda etapa da privatização da Eletrobras na próxima semana, ou no mais tardar no início da semana do dia 14, segundo fontes do Tribunal disseram ao Estadão/Broadcast. A segunda etapa envolve a análise da modelagem da operação, reestruturação societária da empresa e definição do preço mínimo das ações.

De acordo com membros da Corte de Contas, o processo relacionado à segunda etapa está "amadurecendo" e quase pronto para ter o parecer final enviado ao ministro-relator da privatização no plenário, Aroldo Cedraz.

Nesta quinta-feira, 3, os técnicos do TCU receberam uma série de informações prestadas pelo Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

O governo quer que o Tribunal julgue em plenário a segunda etapa da privatização até o fim deste mês para cumprir o cronograma de desestatizar a empresa até maio. Recentemente, no entanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, surpreendeu ao dizer que a estatal não deve ser privatizada já no primeiro semestre deste ano.

Em fevereiro, os ministros aprovaram, por maioria, a primeira etapa da privatização, referente à outorga a ser paga pela Eletrobras à União, nos moldes desejados pelo governo federal.