Problemas na economia dos EUA fazem Ibovespa cair 2,5%

Preocupações com a economia norte-americana e, particularmente, com o impacto da crise imobiliária sobre importantes bancos de Wall Street e o humor dos consumidores derrubaram a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nesta sexta-feira, 11. O Ibovespa - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - recuou 2,48%, para 61.942 pontos. O volume financeiro na bolsa foi de R$ 5,5 bilhões. Veja também: Europa e Ásia podem não escapar de desaceleração dos EUA Merrill Lynch pode anunciar perdas US$ 15 bi, diz jornal "O ambiente global está se tornando, gradualmente, mais adverso para os emergentes, à medida que aumenta a probabilidade de uma desaceleração mais acentuada da economia dos EUA e crescem as evidências de que os efeitos estão se espalhando para outras economias", avaliou o BNP Paribas em relatório. Na semana, o Ibovespa conseguiu acumular alta de 1,5%. A notícia, publicada pelo New York Times, de que o Merrill Lynch terá o dobro das perdas previstas inicialmente por conta de investimentos relacionados ao setor hipotecário abalou as principais bolsas de valores globais desde cedo. À tarde, um alerta da American Express de aumento da inadimplência foi relembrado por investidores e contribuiu para acentuar as perdas em Wall Street. A pouco menos de uma hora do fechamento, o índice Dow Jones - principal índice da Bolsa de Nova York - caía 2,1%, assim como o indicador tecnológico Nasdaq . Entre os destaques do Ibovespa estiveram as ações da Brasil Telecom, com queda de 6,6%, a R$ 24,80. As da Tele Norte Leste também recuaram: 2% e 3,7%, respectivamente. Nos últimos dias, esses papéis dispararam pelas notícias de que o grupo Oi (antiga Telemar) teria acertado a compra da Brasil Telecom. As ações da Aracruz encerraram em baixa de 6,9%, aos R$ 12,10. A companhia divulgou nesta manhã queda de 36% no lucro líquido do quarto trimestre do ano passado frente a igual período de 2006.