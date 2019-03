Procon cobra explicações de Cacau Show sobre picolé com bebida alcoólica

O Procon-SP vai intimar a rede de lojas de chocolate Cacau Show a prestar esclarecimentos sobre uma nova linha de sorvetes que leva bebida alcoólica em sua composição.

O alvo da investigação é o picolé sabor Smirnoff Ice, que segundo a empresa além de ter o sabor da própria bebida, vem coberto por chocolate branco.

A Fundação Procon, que é vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, alega que as peças publicitárias para a marca podem "incitar o menor de idade ao interesse precoce pelo consumo de bebida alcoólica.

"Considerando que o sorvete é um alimento que usualmente é voltado também para o público infantil, sem restrições de caráter legal, pedagógico ou de saúde pública, a Fundação entende que é seu dever intervir na questão, visando proteger e defender os interesses dos consumidores", observa o Procon-SP, em nota.

Em nota, a Cacau Show afirma que ainda não recebeu documento do Procon sobre os gelatos de Smirnoff Ice. Segundo a empresa, "a veiculação de mídia foi realizada apenas nas plataformas digitais", com adoção de medidas e frases de advertência "em consonância com a Legislação Brasileira vigente".

"Salientamos ainda que em nossos pontos de venda também fizemos constar todas as advertências legais e o produto não é vendido para menores de 18 anos", diz a Cacau Show.