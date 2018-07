Procon-SP: cesta básica sobe 1,58% na semana

A cesta básica do paulistano subiu 1,58% em uma semana, de acordo com pesquisa divulgada hoje pela Fundação Procon-SP. O preço médio hoje era de R$ 263,06, ante R$ 258,96 na quinta-feira passada, dia 3. Na variação semanal, dos 31 produtos pesquisados, 19 apresentaram alta no preço, 11 diminuíram e um permaneceu estável. No acumulado de 12 meses, a cesta registra alta de 22,84%. A variação no preço dos alimentos liderou o aumento entre os setores, com alta de 1,58%. O segmento de higiene pessoal mostrou elevação de 3,95%, enquanto os preços dos artigos de limpeza apresentaram queda de 0,22%. A pesquisa é realizada em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em 70 supermercados da cidade de São Paulo.