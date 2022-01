Procon-SP notifica Amazon após compras feitas com cupons de descontos serem canceladas

O Procon-SP notificou a Amazon após compras feitas na plataforma, com utilização de cupons de descontos, terem sido canceladas pelo site. O assunto é, nesta sexta-feira, 28, o mais comentado no Twiiter no Brasil, com #AmazonNoProcon. De acordo com a nota divulgada pela fundação, pessoas relatam que conseguiram comprar produtos na Amazon com grandes descontos ou "até mesmo de forma gratuita", com vários códigos de promoções em uma mesma operação. Os esclarecimentos devem ser respondidos até segunda-feira, 31.

"A empresa deverá explicar: quantos pedidos de compra foram recebidos relacionados à oferta citada; por quais razões os pedidos foram cancelados; qual o plano de ação para tratativa dos registros efetuados junto ao Procon-SP e os apresentados apenas por meio de seu SAC", diz o texto do Procon-SP.

Nas redes sociais, pessoas que efetuaram as compras no site da Amazon e não receberam os produtos estão reclamando da situação. Confira alguns dos exemplos abaixo:

agora me explica amazon, qual o critério de vocês para cancelarem os pedidos de alguns e de outros não?#AmazonNoProcon https://t.co/p385ipmq18 — millalud | :cem anos de solidão (@lud1nha) January 28, 2022

amazon tu pare de se fazer, pq a galera de sp todinha tá recebendo os pedidos; ou cancelava na hora de todo mundo ou segura o b.o e envia tudo que palhaçada, o "erro" ficou assim por NOVE horas #AmazonNoProcon — michele. (@leiturasmi) January 28, 2022

Esse caso dos cupom da Amazon mostra o desespero do Brasileiro pelo consumo de cultura da leitura de forma mais acessível. Expõe o buraco que o mercado editorial se enfiou por ignorância e ideologia liberal. #AmazonNoProcon — Dju ✨ (@dju_chan) January 28, 2022

O que aconteceu?

Nos últimos dias, consumidores relataram terem conseguido realizar compras no site da Amazon com valores baixíssimos - e até mesmo de graça. Em apenas uma operação, o cliente conseguia colocar vários códigos de cupons de descontos, fazendo com que fossem cumulativos, tendo acesso a descontos bem expressivos.

De acordo com relatos nas redes sociais, a Amazon retornou aos clientes, via email, afirmando que os pedidos haviam sido cancelados. "Gostaríamos de relembrar que, conforme descrito nos Termos e Condições da oferta, essa promoção era limitada a R$ 15 de benefício máximo; não podia ser combinada com outras promoções ou ofertas; podia ser usufruída apenas uma vez, em um único pedido e se aplicava somente aos clientes que estão comprando no site pela primeira vez", diz um dos comunicados por email divulgados nas redes.

Além disso, outra reclamação recorrente nas redes é a de que alguns usuários da Amazon já receberam os pedidos, o que, de acordo com os clientes, deixaria "injusto" o cancelamento com parte dos que compraram os produtos nas mesmas condições.

várias pessoas já receberam os produtos e agora vocês vem meter essa, ninguém tem culpa do SEU ERRO não #AmazonNoProcon pic.twitter.com/IsifpeD95h — Marcos (@billynasa) January 28, 2022

acabei de receber esse email ridículo da Amazon achando que um vale presente de 15reais vai calar a minha boca#AmazonNoProcon pic.twitter.com/mC1UiPZi26 — ♕Karol • PRELUDE (@djnafarofa) January 28, 2022

O Estadão procurou a empresa para comentar o assunto e até a publicação desta reportagem não obteve retorno.