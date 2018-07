Produção agrícola cai no Sul do País Estimativa de safra da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a ser divulgada na segunda-feira pode confirmar as avaliações de órgãos estaduais de pesquisa que apontam queda na produção agrícola, especialmente no Sul do País. Em Santa Catarina, o excesso de chuva afeta a produção de feijão, arroz e trigo. Já no Paraná, a estiagem de 24 dias prejudica o desenvolvimento das lavouras de milho e feijão. A seca é problema também para as lavouras de soja e milho do noroeste do Rio Grande do Sul. O trabalho de campo que serve de base para o levantamento foi feito entre os dias 17 e 21 de novembro.