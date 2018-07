Produção brasileira de aço bruto foi recorde em 2007 A produção brasileira de aço bruto em 2007 (33,8 milhões de toneladas) atingiu nível recorde, assim como a produção mensal de dezembro (3 milhões de toneladas), segundo números divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS). O recorde anterior, de acordo com o IBS, era de 2004, quando o Brasil produziu 32,9 milhões de toneladas de aço bruto. As vendas totais de produtos no setor, no mercado interno, subiram 16,9% no ano passado, ante 2006, totalizando 20,486 milhões de toneladas. Já para o mercado externo, as vendas caíram 17,5% no ano passado, ante 2006, totalizando 9,645 milhões de toneladas.