Produção da indústria cai em 7 de 14 regiões em novembro--IBGE A produção industrial brasileira mostrou retração em 7 das 14 regiões do país pesquisadas em novembro sobre outubro, mas cresceu em 13 locais na comparação com igual mês do ano passado, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. Na comparação mensal, os destaques de queda foram Paraná (-9,1 por cento), Amazonas (-2,6 por cento) e Rio de Janeiro (-2,5 por cento). Em São Paulo houve recuo de 1,6 por cento. "No confronto com novembro de 2006, os índices regionais apresentaram perfil generalizado de crescimento, que atingiu quase todos os locais, exceto o Pará", afirmou o IBGE em nota. No acumulado de janeiro a novembro de 2007, houve crescimento em todas as regiões, com destaque para Minas Gerais. No início da semana, o IBGE informou que a produção caiu 1,8 por cento em novembro de 2007 ante outubro. Na comparação com outubro de 2006 houve expansão de 6,7 por cento. Nesta manhã, o instituto detalhou os dados por região. (Reportagem de Vanessa Stelzer; edição de Cláudia Pires)