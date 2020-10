Indústria cresce 3,2% em agosto, na quarta alta seguida

A produção industrial cresceu pelo quarto mês seguido e registrou alta de 3,2% em agosto, na comparação com julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 2. Mesmo assim, o setor ainda não recuperou as perdas de 27% de março e abril, quando a indústria atingiu o patamar mais baixo da série histórica, devido à pandemia de covid-19. No acumulado no ano, a produção recuou 8,6%.

A Pesquisa Industrial Mensal (PIM) mostra que, em relação a agosto de 2019, a indústria caiu 2,7%. Esse é o décimo resultado negativo seguido nessa base comparação. Nos últimos 12 meses, a queda é de 5,7%.

Para o gerente da pesquisa, André Macedo, o resultado de agosto mostra que a indústria nacional segue em recuperação após o agravamento das medidas para conter a pandemia. “Há uma manutenção de certo comportamento positivo do setor industrial nos últimos meses. É um avanço bem consistente e disseminado entre as categorias, mas ainda há uma parte a ser recuperada.” O setor industrial ainda está 2,6% abaixo do patamar de fevereiro, período pré-pandemia.

Entre os setores pesquisados, 16 dos 26 tiveram aumento. O crescimento de veículos automotores, reboques e carrocerias foi de 19,2%. Nos últimos quatro meses, o setor acumula expansão de 901,6%, mas ainda está 22,4% abaixo do patamar de fevereiro.

"A produção dos automóveis impacta não só dentro da categoria de bens de consumo duráveis, mas no setor industrial como um todo, porque influi na confecção de autopeças, caminhões e carros em geral”, explica Macedo.

Por outro lado, entre os dez ramos que tiveram queda na produção, produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-9,7%), perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (-9,7%), Outros produtos químicos (-1,8%) e bebidas (-2,5%) foram os que mais contribuíram para os impactos negativos.