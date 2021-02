Produção de minério de ferro da Vale ultrapassa 300 milhões de toneladas em 2020

RIO e SÃO PAULO - A produção de minério de ferro da Vale no quarto trimestre de 2020 alcançou 84,508 milhões de toneladas, alta de 7,9% em relação ao reportado um ano antes. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, houve um recuo de 4,7%. Com isso, no acumulado do ano, a mineradora produziu 300,385 milhões de toneladas, queda de 0,5% ante 2019.

O volume veio em linha com o última previsão de produção anual para 2020, divulgado em dezembro, de 300-305 milhões de toneladas. A estimativa foi revisada para baixo em relação ao inicialmente projetado pela Vale, uma faixa de 310-330 milhões de toneladas.

Em seu relatório de produção, divulgado na noite desta quarta-feira, 3, a companhia destacou que “2020 terminou com a retomada parcial de todas as operações de finos de minério de ferro paralisadas em 2019, o que se tornou ainda mais desafiador em meio a pandemia da covid-19 e à necessidade de adoção de medidas de proteção aos colaboradores e apoio às comunidades”.

A Vale afirma ainda que apesar dos impactos e medidas relacionados à pandemia ter reduzido a produtividade em todos os negócios e adiado, em 2020, o início dos novos ativos de minério de ferro, continua confiante de atingir 400 milhões de toneladas de capacidade ao fim de 2022. No fim do ano passado a empresa tinha capacidade de produção de 322 milhões de toneladas e espera chegar ao fim de 2021 com capacidade de 350 milhões de toneladas por ano.

Já as vendas de minério de ferro da companhia em 2020 registraram recuo de 5,4% para 254,865 milhões de toneladas. No último trimestre do ano passado, a venda de minério de ferro pela Vale somou 82,825 milhões de toneladas, alta de 25,9% na relação anual e de 6,3% ante o trimestre imediatamente anterior.

Somados, os volumes de vendas de finos de minério de ferro e pelotas totalizaram 286,1 milhões de toneladas em 2020, 5% abaixo da produção de finos de minério de ferro. Para atender a clientes em 2019, a Vale reduziu seus estoques operacionais, atingindo níveis insustentáveis. Em 2020, a mineradora precisou recompor seus estoques operacionais, possibilitando uma maior aderência entre vendas e produção em 2021, informou a companhia no relatório de produção divulgado há pouco.

O plano da Vale antes do rompimento da barragem que vitimou 270 pessoas era atingir a marca de 400 milhões de toneladas anuais em 2019. Com a tragédia, a mineradora teve de adiar a meta para pelo menos 2022, conforme projeções já divulgadas ao mercado. Recentemente a Vale anunciou a estratégia de dar mais flexibilidade à sua produção atingindo uma capacidade de 450 milhões de toneladas de produção em cerca de cinco anos. A ideia, segundo porta-vozes da companhia, não é inundar o mercado de minério, mas evitar problemas caso haja um contratempo em alguma operação.

Pelotas

A produção de pelotas da Vale fechou em 29,7 milhões de toneladas em 2020, 29% abaixo do ano anterior. O resultado ficou abaixo da previsão de produção de pelotas da Vale para 2020, de 30-35 milhões de toneladas. Em seu relatório de produção, a mineradora atribuiu o resultado à menor disponibilidade de pellet feed (tipo de minério mais fino) em Brucutu e Itabira e às manutenções na usina de pelotização de Tubarão 6.

No quarto trimestre de 2020, a companhia produziu 7,117 milhões de toneladas de pelotas, queda de 24,4% na comparação com o quarto trimestre de 2019 e de 16,9% ante o terceiro trimestre.

As vendas de pelotas foram de 8,486 milhões de toneladas no último trimestre do ano passado, queda de 22,6% na comparação anual e alta de 0,3% na trimestral. Em 2020 a Vale vendeu 31,211 milhões de toneladas de pelotas, 27,7% abaixo do total vendido em 2019.

Em janeiro de 2021, a Vale retomou as operações da usina de pelotização de Vargem Grande, paralisada desde fevereiro de 2019, adicionando 7 milhões de toneladas por ano de capacidade da planta de pelotização (de 46,8 Mtpa para 53,8 Mtpa).

“O gargalo da Vale para a produção de pelotas continua sendo a menor disponibilidade de pellet feed em suas operações”, diz no relatório.

Juntos, os volumes de vendas de finos de minério de ferro e pelotas totalizaram 286,1 milhões de toneladas em 2020, 5% abaixo da produção de finos de minério de ferro. No último trimestre de 2020, as vendas de finos e pelotas de minério de ferro da Vale alcançaram 91,3 milhões de toneladas com um prêmio de US$ 4,3 por tonelada.

A Vale atingiu vendas recordes para a China no último trimestre do ano, totalizando 64 milhões de toneladas, contra 58 milhões de toneladas no igual período de 2019.