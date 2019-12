Produção de veículos cai 7,1% em novembro; foram fechadas 1.305 vagas no mês

A produção de veículos no Brasil caiu 7,1% em novembro ante igual mês do ano passado, informou nesta quinta-feira, 5, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram produzidas 227,5 mil unidades no penúltimo mês do ano, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Em relação a outubro, o total fabricado representa queda de 21,7%. No acumulado do ano, de janeiro a novembro, o setor já soma 2,77 milhões de unidades, crescimento de 2,7% em comparação a igual período de 2018.

Na geração de emprego, as montadoras têm apresentado resultados negativos. Em novembro, foram fechadas 1.305 vagas. Em 12 meses, são 4.835 postos de trabalho encerrados. Hoje, o setor conta com 126.419 empregados, queda de 3,7% em relação ao número registrado em novembro do ano passado.

Os dados de vendas divulgados pela Anfavea confirmam os números da Fenabrave, publicados na segunda-feira. O mercado cresceu 4,9% em novembro ante igual mês do ano passado. Foram 242,3 mil unidades vendidas, baixa de 4,3% em relação a outubro. No acumulado do ano, são 2,52 milhões de licenciamentos, avanço de 8,3%.