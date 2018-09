Produção de veículos em agosto tem maior volume desde outubro de 2014

As montadoras produziram em agosto no Brasil o maior volume de veículos desde outubro de 2014. Foram 291,4 mil unidades no mês passado, alta de 11,7% em relação a agosto de 2017 e de 18,6% na comparação com julho, segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em conta que considera automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. É também o maior resultado para meses de agosto desde 2013.

Os volumes retornam, portanto, a patamares dos primeiros anos da crise do setor, que começou a perder demanda em 2013, em razão do aumento da inadimplência dos consumidores e da maior restrição dos bancos para conceder crédito.

No acumulado do ano, o setor soma uma produção de 1,971 milhão de unidades, crescimento de 12,8% sobre o volume alcançado em igual intervalo do ano passado. A previsão da Anfavea para o ano todo é de expansão de 11,9%.

Com o aumento da produção, as montadoras continuam gerando emprego. Foram 498 vagas criadas em agosto. Em 12 meses encerrados no mês passado, são 4.663 novos postos de trabalho. Hoje, o setor conta com 132,5 mil funcionários, alta de 3,6% em relação ao nível de agosto do ano passado.

Valor menor nas exportações

A exportação de veículos, em valores, somou US$ 1,295 bilhão em agosto, queda de 11% em relação a igual mês do ano passado, mas alta de 4,9% na comparação com julho. No acumulado do ano, as vendas ao exterior totalizam US$ 11 bilhões, crescimento de 7,8% sobre o volume de igual intervalo de 2017, segundo dados divulgados há pouco pela Anfavea.

Em unidades, foram 51,3 mil unidades embarcadas em agosto, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Trata-se de um volume 16,6% menor que o resultado de agosto do ano passado, mas 9,2% maior que o de julho. No acumulado do ano, são 486,4 mil unidades exportadas, queda de 4,6% em relação a igual período do ano passado.

Boa parte dos recuos é explicada pela crise da Argentina, principal destino das exportações brasileiras de veículos. Cerca de 70% dos veículos exportados pelo Brasil são mandados para o país vizinho.