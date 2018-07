Produção de carros no semestre cresce 13,6% e atinge maior volume desde 2014

A produção de veículos no primeiro semestre aumentou 13,6% em relação a igual intervalo do ano passado e totalizou 1,43 milhão de unidades, o maior volume para o período desde 2014. O setor caminhava para um crescimento esperado de 13,2% neste ano, mas, com a suspensão de encomendas da Argentina e do México nas últimas semanas, a alta foi revista para 11,9%. Em números, serão cerca de 34 mil carros a menos.

+ Governo lança Rota 2030 com abatimento de 10,2% de impostos para montadoras

“Ainda assim teremos um número que não é desprezível, de 3 milhões de unidades produzidas”, diz o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale.

O setor projetava alta de 5% nas exportações, mas agora espera repetir o resultado recorde de 2017, de 766 mil veículos. As vendas para o México caíram 54% no semestre. Para a Argentina, que vinha crescendo na casa dos dois dígitos, a alta está em 4%. O país vizinho responde por mais de 70% das vendas externas brasileiras.

+ Venda de veículos cresce 14,4% no 1º semestre, aponta Fenabrave

Em junho, as empresas conseguiram recuperar parte da produção perdida no mês anterior com a greve dos caminhoneiros, calculada entre 70 mil e 80 mil unidades. Foram fabricados 256,3 mil veículos, o melhor resultado para o mês desde 2013. Em comparação a maio e a junho de 2017, a alta foi de 21%.

Já as vendas ficaram estáveis em relação a maio, que já tinha sido um mês fraco por causa da greve, que interrompeu a entrega de peças às fábricas e de carros às lojas. Os 202 mil veículos vendidos foram 3,6% acima do volume de junho do ano passado. No ano, a soma é de 1,16 milhão de unidades, 14,4% a mais que em 2017, mas a tendência é de desaceleração nesta segunda metade do ano, fechando com alta de 11,7%, ou 2,5 milhões de unidades

“Vínhamos num ritmo bom, mas a greve dos caminhoneiros teve impacto na confiança dos consumidores e, no caso de junho, teve também a Copa”, justifica Megale.

Com a produção em alta e vendas e exportações em desaceleração, o setor encerrou o mês passado com 240,6 mil veículos em estoque, suficientes para 36 dias de vendas, ante 31 dias em maio. Megale afirma que “isso não nos preocupa porque, sazonalmente, julho e agosto são meses bons de vendas e estaremos preparados”.

Empregos. Após seis meses de alta no número de empregos, o setor encerrou junho com 131,5 mil funcionários, 890 a menos do que no mês anterior. Segundo Megale, uma das empresas associadas abriu programa de demissão voluntária (PDV) e obteve essas adesões.

O executivo ressalta que, por outro lado, os 929 funcionários que operavam com jornadas e salários reduzidos – conforme prevê o Programa Seguro-Emprego (PSE) – voltaram a trabalhar em jornada normal. Ainda há 758 trabalhadores em lay-off (com contratos suspensos).