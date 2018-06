Produção de veículos sobe 24,6% em janeiro ante mesmo mês de 2017, aponta Anfavea

As fabricantes de veículos instaladas no Brasil terminaram janeiro com a produção de 216,8 mil unidades, alta de 24,6% em relação a igual mês do ano passado e de 1,5% na comparação com dezembro, mostra balanço divulgado há pouco pela Anfavea, associação que representa as montadoras.

Os chamados veículos leves, que somam os segmentos de automóveis e comerciais leves e representam mais de 90% do setor, atingiram 207,9 mil unidades produzidas no primeiro mês de 2018, crescimento de 23,4% em relação a igual mês do ano passado e de 1,5% ante o volume de dezembro.

Entre os pesados, foram 7,04 mil caminhões produzidos em janeiro, expansão de 57,2% ante igual mês de 2017, mas retração de 5,3% sobre o resultado de dezembro. No caso dos ônibus, as montadoras produziram 1,8 mil unidades no primeiro mês do ano, avanço de 70,1% sobre o resultado de igual mês do ano passado e de 37,5% em relação ao mês anterior.

Com o aumento na produção, as montadoras seguem criando vagas. Em janeiro, as contratações superaram as demissões nas montadoras e levaram à geração de 676 postos de trabalho. Considerando os últimos 12 meses, o saldo também é positivo, com a criação de 2.018 vagas. Com isso, o setor conta hoje com 128.951 funcionários, alta de 1,7% em relação ao nível de janeiro do ano passado.