Produção de veículos sobe 29,9% em maio e atinge o maior volume para o mês desde 2014

A produção de veículos cresceu 29,9% em maio ante igual mês do ano passado, informou nesta quinta-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram produzidas no mês 275,7 mil unidades, considerando os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. É o maior volume para o mês desde 2014, quando a produção chegou a 281,3 mil unidades.

Boa parte do crescimento é explicada pela greve dos caminhoneiros do ano passado, que ocorreu na segunda quinzena de maio. Na época, o bloqueio das estradas obrigou todas as montadoras a interromper suas produções por alguns dias.

Em relação a abril, a produção do mês passado teve alta de 3,1%. No acumulado de janeiro a maio, as montadoras somam 1,241 milhão de veículos produzidos, expansão de 5,3% em relação a igual período do ano passado. O crescimento só não é maior porque o setor enfrenta queda nas exportações, em razão da crise na Argentina, principal destino dos veículos exportados.

A exportação de veículos, em unidades, caiu 30,7% em maio ante igual mês do ano passado, chegando a 42,1 mil unidades. O volume, se comparado a abril, representa alta de 20,7%. No acumulado do ano, as montadoras instaladas no Brasil venderam para outros países 181,6 mil veículos, com retração de 42,2% em comparação a igual período do ano passado.

Em valores, as montadoras faturaram com as exportações US$ 651,3 milhões em maio, queda de 38,3% sobre a receita de maio do ano passado, mas alta de 17,9% ante o faturamento de abril. No acumulado, as vendas ao mercado externo somaram US$ 2,932 bilhões, recuo de 46,4% em relação a igual intervalo do ano passado.

Nas vendas ao mercado interno, o balanço da Anfavea confirma números divulgados na segunda-feira, 3, pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Os emplacamentos cresceram 21,6% em maio ante igual mês passado, para 245,4 mil unidades. Em relação a abril, houve alta de 5,8%. No acumulado, foram 1,085 milhão de unidades vendidas, alta de 12,5% sobre o resultado de igual período do ano passado.

Apesar do aumento na produção, as fabricantes eliminaram 146 vagas de emprego em maio. Em 12 meses, o saldo também é negativo, com o fechamento de 2.357 postos de trabalho. O setor terminou o mês passado com 130.008 funcionários, queda de 1,8% na comparação com o resultado de igual período do ano passado.

Máquinas agrícolas

A venda de máquinas agrícolas e implementos rodoviários ao mercado brasileiro caiu 5,8% em maio ante igual mês do ano passado, com total de 3,1 mil unidades. Ante abril houve recuo de 0,7%. No acumulado de janeiro a maio, o segmento vendeu 15,5 mil unidades, expansão de 3,7% em relação a igual período de 2018.

A produção, por sua vez, caiu 18,6% em maio ante igual mês do ano passado, para 5,4 mil unidades. Na comparação com abril, o total produzido representa crescimento de 23,2%. No entanto, no acumulado do ano, foram 20,7 mil unidades fabricadas, baixa de 4,2% sobre o resultado de igual período do ano passado.

Para o mercado externo, as fabricantes venderam 1,2 mil unidades em maio, alta de 15% em relação a igual mês do ano passado. Em comparação a abril, houve queda de 3,6%. No acumulado do ano, são 5,2 mil unidades vendidas ao exterior, crescimento de 0,8% em relação a igual intervalo do ano passado.

Em valores, as exportações de máquinas agrícolas e implementos rodoviários caíram 13,4% em maio ante igual mês do ano passado, para US$ 263,7 milhões. A receita, se comparada a abril, representa recuo de 6,7%. No acumulado do ano, as fabricantes faturaram US$ 1,257 bilhão, recuo de 15,2% em relação a igual intervalo de 2018.