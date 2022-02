Produção industrial sobe 3,9% em 2021, aponta IBGE

A produção industrial subiu 3,9% em 2021 em relação ao ano anterior, de acordo com os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta quarta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor vinha de dois anos consecutivos de queda: -1,1% em 2019 e -4,5% em 2020.

Na comparação mensal, a produção industrial subiu 2,9% em dezembro em relação a novembro, a primeira alta desde maio de 2021. Interrompeu uma sequencia de seis meses de desempenhos negativos ou com variação nula. Foi a maior alta desde agosto de 2020, quando avançou os mesmos 2,9% ante julho daquele ano, ainda nos primeiros meses de recuperação após o fundo do poço atingido no início da pandemia. O IBGE também divulgou que revisou o resultado da produção industrial em novembro ante outubro de 2021, de uma ligeira queda de 0,2% para variação nula. A taxa de outubro ante setembro passou de -0,6% para -0,5%.

A alta de dezembro ocorreu em 20 dos 26 setores investigados na Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física e foi puxada pelo salto de 12,2% na produção de veículos automotores, reboques e carrocerias e pelo avanço de 2,9% na fabricação de produtos alimentícios.

Também contribuíram para o desempenhos os setores de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (alta de 12%), metalurgia (3,8%), indústrias extrativas (1,6%), produtos de minerais não-metálicos (2,0%), máquinas e equipamentos (1,3%), celulose, papel e produtos de papel (1,7%) e couro, artigos para viagem e calçados (4,5%)”.

Consequências da Covid: grau de incerteza muito grande

O avanço de 2,9% produção industrial em dezembro ante novembro foi “fora do padrão” mostrado pelo setor industrial ao longo de 2021, segundo André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.

Justamente por ser “fora do padrão”, Macedo fez uma série de ressalvas sobre o desempenho de dezembro. Em primeiro lugar, a base de comparação é fraca. Para Macedo, a alta disseminada de dezembro está mais relacionada a uma correção após meses de queda do que exatamente a uma perspectiva de aumento de demanda ou de solução dos gargalos nas cadeias globais de produção, que levam à escassez e encarecimento de insumos.

“Dezembro traz alento, vínhamos com quedas sucessivas, mas ainda assim é um primeiro ponto. De alguma forma, não temos uma leitura que nos permita colocar que está iniciando uma trajetória ascendente da produção”, afirmou Macedo.

Em relação à desorganização das cadeias de produção, o pesquisador destacou que novas restrições podem ocorrer em função do avanço da variante Ômicron do novo coronavírus. Por isso, ainda há incerteza sobre quando os problemas estarão de fato resolvidos.

“Os efeitos da pandemia que elencamos ao longo do ano para considerar a desaceleração (no crescimento da produção, mês a mês), como a desorganização das cadeias e o encarecimento de custos de produção, não sabemos se serão resolvidos. O grau de incerteza é muito grande”, afirmou Macedo.

Com os problemas de sempre no radar, o pesquisador do IBGE lembrou ainda que, mesmo com o salto de dezembro, o nível da produção ainda está 0,9% abaixo do registrado em fevereiro de 2020, antes de a covid-19 se abater sobre a economia. Na comparação com o pico da produção na série histórica da PIM-PF, registrada em maio de 2011, o desempenho de dezembro passado ainda está 17,7% abaixo.