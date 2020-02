Produção industrial cai 1,1% em 2019 após dois anos de alta

A indústria teve queda, em 2019, de 1,1%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recuo acontece após dois anos consecutivos de crescimento. Em 2017, a produção industrial cresceu 2,5% e, em 2018, 1,0%. Os números de 2019 vieram como previu a mediana das Projeções Broadcast. As estimativas iam de recuo de 1,20% a 0,90%.

Em dezembro, o recuo foi de 0,7%, ante novembro, na série com ajuste sazonal. A queda foi maior do que previa a mediana (-0,5%) das estimativas dos analistas, que esperavam de uma queda de 1,70% a um avanço de 0,50%. Em relação a dezembro de 2018, a produção caiu 1,2%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de uma queda de 2,70% a alta de 1,60%, com mediana negativa de 0,80%.

Segundo o gerente da Coordenação de Indústria do IBGE, André Macedo, a indústria está no pior patamar desde maio de 2018, quando houve a greve dos caminhoneiros. O rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro do ano passado, afetou o resultado, mas ele ressalva que, "apesar do impacto de Brumadinho, as perdas nas atividades industriais foram disseminadas".

Queda de 2,4% nos últimos dois meses do ano

A queda de 0,7% na produção industrial em dezembro ante novembro fez o setor acumular queda de 2,4% nos dois últimos meses de 2019. Os recuos nos meses de novembro (-1,7%) e dezembro eliminaram todo o ganho que a indústria tinha acumulado entre agosto (1,2%), setembro (0,2%) e outubro (1,0%).

“A gente tinha comentado que a melhora poderia estar associada a algum tipo de antecipação da produção associada às datas importantes do comércio, como Black Friday e Natal. E esse aumento de ritmo foi acompanhado por aumento nos estoques. Isso traz algum tipo de necessidade e de arrumação de estoques. Não por acaso, novembro e dezembro foram meses muito marcados por férias coletivas”, explicou Macedo.

Segundo ele, como houve piora nas exportações em 2019, especialmente para a Argentina, foi necessário cortar a produção, uma vez que o consumo doméstico não deu conta de reduzir os estoques. “A redução na produção foi disseminada entre atividades no fim de 2019”, confirmou.