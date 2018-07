Produção industrial dos EUA cresceu 1,5% em 2007 A produção industrial nos EUA ficou estável em dezembro, depois de um crescimento de 0,3% em novembro do ano passado, informou hoje o banco central americano (Fed). Em todo o ano de 2007, a produção industrial americana cresceu 1,5%. A utilização da capacidade instalada caiu para 81,4% no mês passado, ante 81,6% em novembro. O uso em novembro havia sido estimado originalmente em 81,5%. A estimativa média dos economistas ouvidos pela Dow Jones previa queda de 0,2% na produção industrial de dezembro e uso da capacidade em 81,2%. A produção manufatureira ficou estável em dezembro em relação a novembro. A produção de veículos e peças caiu 0,5% no mês passado na comparação com novembro, depois de aumentar 1,2% no mês anterior e cair 1,6% em outubro. A produção de máquinas aumentou 0,2% em dezembro, após cair 0,6% em novembro. A produção de itens de construção caiu 0,9%, de móveis caiu 1,2%, de equipamentos elétricos declinou 0,1%. A produção das empresas de tecnologia subiu 0,8%. A de computadores aumentou 1,1%. A produção das minas aumentou 0,1% em dezembro e o uso da capacidade mineradora ficou em 92,1%, inalterada em relação a novembro. A produção de serviços públicos caiu 0,2% em dezembro e o uso da capacidade ficou em 86,2%, de 86,5% em novembro. As informações são da agência Dow Jones.