Produção industrial no Brasil sobe 0,3% em abril, aponta IBGE

RIO - A produção industrial subiu 0,3% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta terça-feira, 4, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o mesmo mês do ano passado, porém, o setor acumulou queda de 3,9%. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal.

A alta de 0,3% registrada pela indústria em abril ante março diminuiu ligeiramente a distância entre o patamar de produção atual e o ponto mais elevado já registrado na série histórica da Pesquisa Industrial Mensal. Em abril, o patamar de produção estava 17,3% menor que o auge alcançado em maio de 2011, em nível semelhante ao de janeiro e fevereiro de 2009. "Permanece nesse patamar já há algum tempo", ressaltou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do Instituto.

O resultado da produção industrial de abril veio abaixo da mediana (+0,7%) das estimativas calculada pelo Projeções Broadcast, mas dentro do intervalo das expectativas (de +0,1% a +1,4%).

Apesar do crescimento em abril, nos quatro primeiros meses do ano, a indústria caiu 2,7%. E no acumulado em 12 meses, recuou 1,1%.

A principal influência para o resultado negativo foi o setor extrativo, que teve a produção de minério de ferro afetada pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). Por conta da tragédia, a indústria extrativa teve queda de 9,7% e somou o quarto resultado negativo seguido na comparação com o mês anterior, acumulando -25,7% no ano. Já em relação a abril de 2018, a queda foi de 24%.

Produção avança em 20 dos 26 ramos industriais

A indústria registrou avanços na produção em 20 das 26 atividades pesquisadas na passagem de março para abril, segundo os dados do IBGE. Na média global, a produção cresceu 0,3%.

As principais influências positivas foram de veículos automotores, reboques e carrocerias (7,1%), máquinas e equipamentos (8,3%), outros produtos químicos (5,2%) e produtos alimentícios (1,5%). Todos reverteram o comportamento negativo observado em março: -2,8%, -0,1%, -3,9% e -5,0%, respectivamente.

Outras contribuições positivas relevantes foram de bebidas (3,4%), metalurgia (1,7%), couro, artigos para viagem e calçados (5,4%), produtos têxteis (5,8%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (4,0%) e produtos de borracha e de material plástico (1,9%).

Em abril, o setor de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis caiu 2,0%, a segunda queda seguida, com perda acumulada de 5,0% no período.

O índice de Média Móvel Trimestral da indústria teve ligeira queda de 0,1% em abril.

Bens de capital

A produção da indústria de bens de capital teve alta de 2,9% em abril ante março, segundo o IBGE. Na comparação com abril de 2018, o indicador mostrou recuo de 0,6%.

No ano, houve redução de 3,1% na produção de bens de capital. No acumulado em 12 meses, a taxa ficou positiva em 1,8%.

Bens de consumo

Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou alta de 3,1% na passagem de março para abril. Na comparação com abril de 2018, houve queda de 0,3%. No ano, a produção de bens de consumo caiu 1,5%. No acumulado em 12 meses, o recuo foi de 1,0%.

Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de abril foi de avanço de 3,4% ante março. Em relação a abril de 2018, houve alta de 1,2%. Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve elevação de 2,6% na produção em abril ante março. Na comparação com abril do ano passado, a produção encolheu 0,7%.

Para os bens intermediários, o IBGE informou que a produção recuou 1,4% em abril ante março. Em relação a abril do ano passado, houve uma retração de 6,1%. No ano, os bens intermediários tiveram redução de 3,1%. Em 12 meses, houve diminuição de 1,5% na produção.

Revisões

O IBGE revisou o resultado da produção industrial em março ante fevereiro, de -1,3% para -1,4%. A taxa de fevereiro ante janeiro saiu de 0,6% para 0,7%.

Na categoria de bens de capital, a taxa de março ante fevereiro foi revisada de 0,4% para 0,5%. O resultado de fevereiro ante janeiro saiu de 4,7% para 5,5%, enquanto o desempenho de janeiro ante dezembro passou de -2,4% para -2,2%.

A taxa de bens intermediários em março ante fevereiro passou de -1,5% para -1,6%.

O desempenho de bens de consumo duráveis em março ante fevereiro passou de -1,3% para -0,6%. A taxa de fevereiro ante janeiro saiu de 3,6% para 3,8%, e o resultado de janeiro ante dezembro foi revisto 0,9% para 1,3%.

Já os bens de consumo semi e não duráveis em março ante fevereiro foram revisados de -1,1% para -0,9%.