Produção industrial no país cai 1,8% em novembro A atividade industrial brasileira retraiu-se em novembro, influenciada por uma base forte do mês anterior, por um menor número de dias úteis e pela queda na produção no setor automotivo, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta segunda-feira. A produção caiu 1,8 por cento em novembro de 2007 ante outubro. Na comparação com outubro de 2006 houve expansão de 6,7 por cento. Analistas consultados pela Reuters estimavam uma retração de 1,7 por cento mês a mês e uma alta de 6,3 por cento na comparação anual. O IBGE revisou o dado de expansão da indústria de outubro ante setembro dos 2,8 por cento divulgados anteriomente para 3,3 por cento, atingindo nível máximo de produção. Segundo o instituto de pesquisa, "o recuo observado na produção, entre outubro e novembro de 2007, teve perfil generalizado e atingiu 18 dos 27 ramos pesquisados". As principais baixas mês a mês foram registradas nos setores Veículos automotores (-3,9 por cento), Edição e impressão (-5,8 por cento) e Alimentos (-1,9 por cento). Entre as categorias de uso, apenas bens de capital (+1,2 por cento) não apresentou queda de produção em novembro em relação a outubro. A atividade de bens de consumo duráveis declinou 2,6 por cento; a de bens intermediários caiu 0,7 por cento e a de bens de consumo semi e não duráveis recuou 0,6 por cento. COMPARAÇÃO ANUAL Na comparação com novembro de 2006, 21 dos 27 setores da indústria tiveram crescimento. "Os maiores impactos sobre a média global vieram de Veículos automotores (+23,3 por cento), impulsionado pela fabricação de automóveis e caminhões, e do setor de Máquinas e equipamentos (+18,3 por cento), por conta da maior produção de máquinas para colheita e carregadoras-transportadoras", afirmou o IBGE. A produção de bens de capital saltou 24,3 por cento de novembro de 2006 para o mesmo mês de 2007. O setor de bens de consumo duráveis teve alta de 11,1 por cento na comparação anual. O desempenho de bens intermediários subiu 4,8 por cento e a de bens de consumo semi e não duráveis avançou 4,1 por cento na mesma base comparativa. Nos primeiros 11 meses de 2007, a produção industrial acumula crescimento de 6 por cento. Nos 12 meses até novembro de 2007, a expansão é de 5,5 por cento. (Reportagem de Vanessa Stelzer; Edição de Cesar Bianconi)