Produção industrial recua 0,2% em novembro, na 6ª queda seguida

A produção da indústria brasileira recuou 0,2% em novembro em relação a outubro. O setor acumula perda de 4% em seis meses de recuos consecutivos, mostram os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados nesta quinta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Leia Também Indústria brasileira perde mais peso no mundo e é ultrapassada pela Rússia

O resultado veio pior que a mediana (+0,2%) das expectativas dos analistas ouvidos pelos Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 2,7% a alta de 1,1%.

Em relação a novembro de 2020, a produção caiu 4,4%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um recuo de 8,2% a 2,7%, com mediana negativa de 4,1%. No ano, a indústria acumula alta de 4,7% até novembro e, em doze meses, de 5,0%.