Produção industrial sobe 0,2% em dezembro e avança 1,1% no ano

RIO - A produção industrial subiu 0,2% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta sexta-feira, 1º, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio acima da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, calculada em -0,1%, e dentro do intervalo das previsões, que iam desde uma queda de 1,6% a alta de 0,7%.

Em relação a dezembro de 2017, a produção caiu 3,6%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um recuo de 4,9% a 2,9%, com mediana negativa de 4,1%.

No ano de 2018, a indústria teve alta de 1,1%, que coincidiu com a mediana das expectativas. O intervalo das projeções do mercado ia de 1,0% a 1,7% de expansão.

Bens de capital

A produção da indústria de bens de capital teve queda de 5,7% em dezembro de 2018 ante novembro. Na comparação com dezembro de 2017, o indicador mostrou redução de 5,6%. De janeiro a dezembro de 2018, houve crescimento de 7,4% na produção de bens de capital.

Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou redução de 0,6% na passagem de novembro para dezembro de 2018. Na comparação com dezembro de 2017, houve queda de 4,9%. No acumulado de 2018, a produção de bens de consumo subiu 1,3%.

Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de dezembro foi de recuo de 2,1% ante novembro. Em relação a dezembro de 2017, houve redução de 14,3%. No ano de 2018, a fabricação de bens duráveis aumentou 7,6%.

Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve avanço de 0,2% na produção em dezembro ante novembro. Na comparação com dezembro do ano anterior, a produção diminuiu 2,5%. Em 2018, a fabricação de bens de consumo semi e não duráveis encolheu 0,3%.

Perda de ritmo

A expansão de 1,1% da produção industrial brasileira em 2018 na comparação com 2017 revela a perda de ritmo do setor no ano passado, destaca o economista Lucas Silva, da Tendências Consultoria. "Essa taxa é menor que a metade do movimento verificado em 2017", disse. De fato, no ano retrasado, houve alta de 2,5% da produção em relação ao ano anterior.

Em relação ao comportamento da indústria em dezembro, que registrou queda de 3,6% na avaliação interanual e leve alta de 0,2% em relação a novembro, Silva fez algumas ponderações. "A evolução da margem tem que ser observada com cuidado, além de ter sido pequena, ela omite o fato de que a indústria perdeu intensidade de julho a dezembro em termos dessazonalizados, com perda acumulada 2,5%", explicou.

Já sobre a queda interanual, o economista ressaltou que o movimento era esperado, pressionado por dois vetores principais: o encerramento das encomendas de fim de ano e queimas de estoque em alguns segmentos produtivos, especialmente na indústria automotiva. "Este é um setor que, junto à indústria de alimentos, perdeu muita força ao longo do segundo semestre", disse.

A produção de bens de capital, categoria importante para analisar as perspectivas da atividade econômica, ainda está enfraquecida. "Foi o setor que mais perdeu volume durante os anos de crise. É um grupo que ainda está cerca de 30% inferior ao patamar pré-crise, do ano de 2013", explicou Silva.

A expectativa da Tendências para a atividade industrial em 2019 é de aceleração, disse Silva. "A retomada vai ser mais forte. No cenário interno, esperamos que as reformas se estabeleçam, especialmente a da Previdência, ainda em 2019. Se for uma reforma ambiciosa e houver avanços na parte tributária, pode haver uma retomada mais forte do mercado de trabalho e a indústria pode se beneficiar", comentou.

Já no cenário externo, afirmou o economista, a avaliação da consultoria é de que haja um alívio das tensões comerciais, assim como uma interrupção no processo de aperto monetário nos Estados Unidos, que pode beneficiar economias emergentes.