Produção de motos tem alta de 15,2% em maio

A produção de motos teve crescimento de 15,2% na passagem de abril para maio, somando 129,8 mil unidades no mês passado. Frente a igual período de 2021, a alta foi de 25%, conforme balanço divulgado ontem pela Abraciclo, a entidade que representa as montadoras do polo industrial de Manaus (AM), onde estão concentradas as fábricas de motocicletas do País.

Desde o início do ano, as montadoras de motos já produziram 569,6 mil unidades, com crescimento de 22,9% em relação aos cinco primeiros meses do ano passado – o maior volume em sete anos para o período.

O avanço da produção se deve ao forte crescimento da demanda interna, que vem sendo estimulada pela expansão dos serviços de entrega (delivery) na pandemia e, mais recentemente, pela busca por veículos mais econômicos em meio ao salto nos preços dos combustíveis. Com isso, as vendas de motos – um total de 133,3 mil unidades em maio – subiram 23,8%, ante abril, e 20,8% na comparação com igual mês do ano passado.

“Gradativamente estamos reduzindo a fila de espera”, disse o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, acrescentando que as fábricas tiveram produção plena nos últimos dois meses.